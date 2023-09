Congo-Kinshasa: La Fondation Kamba - L'arbre de l'espoir

La Fondation Kamba Eric a pour mission de redonner de l'espoir et la dignité aux personnes mal desservies et à ceux qui souffrent à travers la RDC.

La Fondation est une organisation à but non lucratif qui compte collecter des dons en ligne pour les donner à d'autres organisations à but non lucratif tels que les orphelinats, les sinistrés des pluies diluviennes, les handicapés, les vieillards, écoles, hôpitaux et églises, (la liste n'est pas exhaustive) qui ont un impact direct sur les personnes dans le besoin.

Les articles peuvent consister en kit scolaires pour les écoliers et étudiants, des produits d'hygiène, les médicaments, articles de toilette, des aliments non périssables, des couvertures, des tentes et diverses autres nécessités. La Fondation Kamba Eric utilise un modèle qui consiste à investir sur le long terme en rassemblant d'une part les personnes et les organisations, et d'autres part, en réunissant diverses voix pour aborder les problèmes et opportunités locaux. M. Eric Kamba , fondateur de cette ASBL qui porte son nom, pense que son modèle de Fondation construit la communauté.

"A travers notre fondation qui est un arbre d'espoir, nous nous efforçons de développer la capacité de faire, de créer, de changer, de responsabiliser et de défier nos concitoyens afin de nous unir tous pour la recherche du changement que nous attendons tous depuis longtemps, d'aider là où l'espoir est perdu et d'apporter la prospérité là où peut-être la richesse ne peut être imaginée", a-t-il déclaré .

%

La croyance qui anime la Fondation Kamba contient tous les éléments essentiels pour favoriser la croissance des grandes actions. Même si cela peut paraître simpliste, lorsque l'on a de bonnes intentions, de la passion et de l'expérience, il n'y a rien qui ne puisse être réalisé par la croyance en soi et en ses objectifs. Du reste, ne dit-on pas que "l'auto-efficacité est la croyance en ses capacités à organiser et à exécuter le plan d'action requis pour produire des résultats donnés !". Il est donc clair que si une personne a la capacité de s'organiser et de se contrôler, on peut dire qu'elle est autonome. L'autosuffisance étant l'état d'être dans lequel une personne ou une organisation a besoin de peu ou pas d'aide ou d'interaction avec les autres.Il est plus que temps pour que La RDC puisse écrire sa propre histoire en tant que pays autonome avec ses moyens de bord. Ici, c'est donc l'état d'esprit de ses habitants qui importe.

Quelques actions à l'actif de la Fondation Eric Kamba

1.Il toujours est important de contribuer à l'éducation de nos enfants. Pour lutter contre la délinquance juvénile, La Fondation Kamba est venue en aide à l'établissement Grâce, dans la commune de Makala, en offrant des kits scolaires pour les écoliers pour cette année scolaire 2023

2.Dans la commune de Selembao, l'orphelinat Tabitha était bénéficiaire des vivres et denrées alimentaire, don de la Fondation Kamba

3.Les sinistrés des pluies diluviennes de la commune de Bandalungwa avaient quant a eu d'une modeste aide financière de la part de la Fondation Kamba.

4.Les mamans de la commune de Bumbu ont eu un micro finance d'investissement pour accroitre leur capital sur leur chiffre d'affaire

La fondation Kamba promet des actions pour lutter contre l'insalubrité dans les communes de la circonscription de la Funa. Elle promet de travailler avec les autorités pour rendre praticable les

routes secondaires de la ville de Kinshasa , travailler avec la SNEL et la REGIDESO pour

garantir l'électricité et l'eau potable. Elle travaillera avec les autorités pour améliorer les

transports devenus très difficiles et mettre sur pied une police communale pour la sécurité des

personnes et leurs biens.