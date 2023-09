Congo-Kinshasa: La Société OK Plast remet un lot important de materiels d'assainissement à Gentiny Ngobila

La Société OK Plast, du Groupe Angel, ne cesse d'accompagner, à travers son projet Kintoko, le programme Kin-Bopeto. Hier, mardi 12 septembre 2023, cette société a offert à l'hôtel de ville de Kinshasa, par l'entremise du Gouverneur Gentiny Ngobila, un lot important de matériels d'assainissement pour lutter contre l'insalubrité dans toutes les 24 communes de la Capitale congolaise. Il s'agit de brouettes, bèches, salopettes, gilets, ramassettes, râteaux, cache-nez etc. A cet effet, chaque Bourgmestre de la Ville-Province de Kinshasa a reçu ses matériels qui est un don qui s'inscrit dans le cadre du partenariat entre OK Plast, à travers son projet Kintoko, et la ville de Kinshasa afin que cette dernière soit assainie.

Une occasion pour le Gouverneur Gentiny Ngobila de rappeler à tous les bourgmestres de Kinshasa l'obligation de créer des brigades de salubrité dans chaque commune. Ainsi, il a souligné que la remise de ces matériels entre dans le cadre du programme Kinshasa Bopeto. Il a saisi cette opportunité pour féliciter les Bourgmestres qui se sont distingués. Aussi, il a exprimé sa gratitude envers le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, pour son attention soutenue qu'il accorde à la Ville de Kinshasa. Très sincère, le numéro Un de la Ville de Kinshasa a avoué que le partenariat entre l'Hôtel de Ville de Kinshasa et la Société Ok Plast à travers Kintoko, a apporté des bons fruits qui sont visibles aux yeux de tout le monde. C'est dire que Kinshasa connait visiblement son assainissement à travers le recyclage des déchets plastiques.

"C'est l'occasion pour moi de vous dire que préparez-vous parce que les choses très sérieuses vont commencer. Je vous invite à sensibiliser la population par des relais communautaires, les radios... pour que les citoyens, les kinois arrivent à poser des éco-gestes, parce qu'il y aura des poubelles et un système de ramassages des déchets partout. Vous devez sensibiliser des ménages car, un système des taxes de salubrité sera instauré incessamment. Chers bourgmestres, chefs des quartiers et des rues, l'heure est arrivée où, d'une façon générale, il faut prendre conscience et s'occuper de ses cadres de vie. C'est-à-dire, embellir sa parcelle, son avenue, son quartier, sa commune et sa ville. Ce n'est qu'avec ça que nous allons avoir une ville assainie", a martelé Gentiny Ngobila face à tous les bourgmestres.

Pour Jérôme Sekena, Délégué général du Groupe Angel, cette remise de don fait partie de deux grandes actions prévues par son entreprise cette année.

"L'Usine Kintoko que nous avons construit dans la ville de Kinshasa, dans la commune de Limete, est née de la vision du Gouverneur Gentiny Ngobila. Nous continuons à remercier le Chef de l'Etat qui avait inauguré cette usine. Nous avions signé une convention d'accompagner l'Hôtel de Ville de Kinshasa dans la salubrité. L'année passé vous avez vu que nous avons curé une partie de la rivière Kalamu, au niveau du pont Sendwe. Nous avons ramassé une trentaine de tonnes de déchets ménagers et nous avons curé à la 1ère rue. Nous poursuivons le respect de cette convention. La deuxième action, c'est la construction du Stadium Gentiny Ngobila, au quartier Salongo, dans la commune de Lemba", a précisé Jérôme Sekena, Délégué général du Groupe Angel.

Il a rappelé que l'Usine Kintoko qui est, d'ailleurs, la première en RDC, contribue à l'assainissement de la Ville de Kinshasa. Et, l'objectif est de construire 4 autres usines de la même taille pour voir l'impact de l'assainissement de la ville avec plus de 2000 tonnes d'ordures par jour.

"En tant que fer de lancer de la vision du Gouverneur Gentiny Ngobila, nous allons continuer à sensibiliser la population à assainir la Ville", a conclu Jérôme Sékena.