Congo-Kinshasa: Course à la Présidentielle 2023, RDC - L'IRDH félicite Matata et Constant Mutamba !

Matata Ponyo, Leader de LGD

Constant Mutamba, Leader de la Dypro

Me Hubert Tshiswaka Masoka, Directeur Général de l'IRDH

*Dans son cinquième plaidoyer pour la tenue des élections apaisées et inclusives, l'IRDH salue la convocation de l'électorat de la Présidentielle 2023, condamne la multiplication d'incidents et appelle à la décrispation politique. Il félicite Matata Ponyo et M. Constant Mutamba, les deux premiers candidats à introduire, en bonne et due forme, leurs dossiers pour la conquête du fauteuil Présidentiel, le 20 décembre 2023.

L'IRDH encourage, par ailleurs, toute autre personne ayant rempli les critères d'en faire autant et de manière pacifique. Ainsi, la sensibilité du contexte électoral appelle-t-elle "les animateurs des institutions publiques à la prudence et à plus de responsabilité vis-à-vis du processus et des parties prenantes", prévient-il.

Bien plus, tout en condamnant la procédure ayant conduit à l'arrestation et à la détention de Stanis Bujakera, l'IRDH rappelle, en outre, qu'en ce qui concerne, par exemple, le cas Matata, dès lors qu'il s'est engagé dans le processus électoral, l'opportunité des poursuites engagées contre lui change.

Il invite, enfin, le Président de la République, en tant que Magistrat Suprême, à veiller à la libération de certaines figures emblématiques du nouveau paysage politique congolais à l'instar, selon lui, de Salomon Kalonda Idi Della, un des proches collaborateurs de Moïse Katumbi, arrêté depuis le mois de mai 2023. "Une telle mesure contribuerait largement à la décrispation du climat politique pendant la campagne électorale", recommande-t-il, dans le communiqué, ci-dessous.

COMMUNIQUE IRDH/2023/09/045

5ème PLAIDOYER POUR DES ELECTIONS APAISEES ET INCLUSIVES : IRDH SALUE LA CONVOCATION DE L'ELECTORAT DE LA PRESIDENTIELLE 2023, CONDAMNE LA MULTIPLICATION D'INCIDENTS ET APPELLE A LA DESCRISPATION

Lubumbashi, le 11 septembre 2023. L'Institut de recherche en droits humains (IRDH) salue la convocation de l'électorat de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). L'Institut félicite M. Augustin MATATA et M. Constant MUTAMBA, les premiers qui ont déposé leurs candidatures au Bureau de réception et de traitement des candidatures (BRTC).

IRDH encourage toute autre personne ayant rempli les critères d'en faire autant, de manière pacifique.

La sensibilité du contexte électoral appelle les animateurs des institutions publiques à la prudence et à plus de responsabilité vis-à-vis du processus et des parties prenantes. Tout acte tendant à compromettre la sécurité des candidats, la transparence et la traçabilité du vote, portera atteinte à la légitimé du scrutin.

De ce fait, l'IRDH condamne la procédure cavalière de l'arrestation et la détention arbitraire du journaliste Stanis BUJAKERA par des militaires de la DEMIAP.

Ceci est une forme de violation des art. 18 et 19 de la Constitution qui garantissent à toute personne d'être IMMEDIATEMENT informée des motifs de son arrestation, d'entrer en contact avec sa famille ou avec son conseil et de ne pas être soustrait du juge que la loi lui assigne.

En ce qui concerne MATATA, IRDH estime dès lors qu'il s'engage dans le processus électoral, l'opportunité des poursuites change.

Toute procédure judiciaire contre un candidat s'apparentera à la perturbation du processus électoral par le Pouvoir judiciaire et risque de constituer une source de tension politique.

D'autant plus que la personne visée avait quitté ses fonctions de Premier Ministre, depuis le 20 décembre 2016.

Par ailleurs, IRDH recommande au Président de la République, TSHISEKEDI TSHILOMBO Félix-Antoine, Chef de l'Etat et magistrat suprême de veiller à la libération des politiciens emblématiques, à l'instar de KALONDA IDI DELLA Salomon dont la santé s'est fortement détériorée, depuis sa détention, le 30 mai, à la prison militaire de N'dolo.

Telle mesure contribuerait largement à la décrispation du climat politique pendant la campagne électorale.

Me Hubert Tshiswaka Masoka

Directeur Général de l'IRDH