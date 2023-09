Afrique: Mahefa Reboza - Lauréat de l'Africa Arabia Property Awards 2023-2024

La professionnalisation de l'industrie de l'immobilier passe nécessairement par le recours à l'expertise des architectes et des professionnels du design

Dans ce secteur, les jeunes architectes malgaches peuvent aussi percer sur le plan international. C'est le cas notamment de Mahefa Reboza, directeur du bureau d'architecture dénommé Reboza Mahefa Architecture Workshop (RMAW) qui vient de décrocher le prix Africa and Arabia Property Awards édition 2023-2024.

Experts internationaux

Un prix qui démontre la renommée de ce jeune professionnel quand on sait qu'il est décerné par un jury composé d'experts internationaux de l'industrie de l'immobilier. « Le jury a apprécié la qualité de nos travaux sur un projet de résidence privée à Nosy Faly », précise Mahefa Reboza qui n'a pas manqué de se féliciter du fait qu'un professionnel malgache puisse être sélectionné dans ce genre de concours d'envergure mondiale. Une reconnaissance qui donne en tout cas un peu plus de valeur au secteur de l'immobilier à Madagascar. Et ce, malgré le nombre encore limité d'experts en architecture à Madagascar. En effet, l'ordre des architectes de Madagascar compte moins de 80 membres. Les bureaux d'architecture travaillent notamment dans des grands projets immobiliers pour le compte de clients institutionnels ou entreprises.

Investissements à grand coût

L'apport de ces entreprises de services constitue une garantie de qualité des travaux. « Dans le marché actuel de l'immobilier où les locataires et les preneurs sont très exigeants, il est très utile d'avoir des produits de grande qualité avec le concours des bureaux d'architecture », précise Mahefa Reboza. Le recours à des professionnels de l'architecture et du design intérieur est d'autant plus nécessaire dans la mesure où les projets immobiliers sont des investissements à très grand coût et qui méritent d'être rentabilisés au maximum.

« Sans les professionnels, les petites erreurs qui s'ajoutent et qui doivent être réparées seront ressenties lourdement dans les coûts finaux. De plus, ces erreurs peuvent impacter sur la qualité des travaux finaux avec ce que cela suppose d'impacts négatifs sur la valeur des biens ». Raison pour laquelle, d'ailleurs, Mahefa Reboza milite pour la sensibilisation des particuliers à recourir davantage au service des architectes professionnels. Notons pour en revenir au concours de l'Africa and Arabia Property Awards 2023-2024 que la remise des prix aura lieu à Dubaï le 19 octobre prochain.