Afrique: Clôture du Salon «maison et objet», à Paris - Place au bilan !

Le rideau est, finalement, tombé sur la nouvelle édition du Salon «maison et objet», qui a eu lieu, du 7 au 11 de ce mois, dans la région parisienne Villepinte. Un événement professionnel, où l'artisanat tunisien était à l'honneur, exposant son art du design et de créativité, et cristallisant ainsi tout notre savoir-faire capitalisé, au fil des générations.

Une sélection de créations

Maison et objet, étant un domaine délicatement spécialisé, a réduit la participation à six entreprises d'artisanat, mettant en avant une sélection exquise de créations. Céramique artistique, luminaires en dentelle de soie, art des métaux, écharpes en soie naturelle, fibres végétales et bijoux et accessoires de mode, de quoi meubler nos stands à Paris, étendus sur une superficie de 54 m2, au hall 8 «Unique et Electric». Ce sont autant d'articles qui ont brillé de mille feux et suscité la curiosité des visiteurs intéressés.

L'Office national de l'artisanat, principale tutelle du secteur, a fait œuvre utile. Afin de mieux se présenter auprès des visiteurs, il a fait appel à des artisans promoteurs dont le secteur peut constituer un véritable segment de marché. Soit, un créneau à haute valeur ajoutée, censé être porteur et économiquement très prometteur. D'autant plus que ce large éventail de choix exposé est de nature à mettre en lumière la richesse et la diversité de notre patrimoine artisanal.

Évaluation a posteriori

Lundi dernier, cette édition a pris fin, cédant la place à l'évaluation. Etablir un bilan post-salon, c'est fort intéressant. Mais il faudrait en tenir compte pour avancer et procéder, au fur et à mesure, à la mise au point nécessaire. «D'ailleurs, l'actuelle édition a connu un succès éclatant», selon l'ONA. Autre innovation, l'introduction de la technologie QR code pour faciliter les échanges entre les artisans tunisiens et les acheteurs internationaux. « Une telle démarche novatrice a porté ses fruits, car la collection sélectionnée a suscité un vif intérêt parmi les acheteurs professionnels.

De nombreuses commandes fermes ont été passées sur place, témoignant de la qualité et du potentiel de l'artisanat tunisien sur les marchés internationaux», estiment ainsi les organisateurs. Somme toute, l'Office national de l'artisanat s'engage à évaluer l'impact de sa présence au salon et à accompagner les entreprises participantes dans leur expansion vers de nouveaux marchés internationaux.