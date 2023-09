Tunisie: CSS | élections - Aucun candidat ?

On ne se bouscule pas au portillon.

Le long feuilleton du choix d'un nouveau président du CSS, issu des urnes, est loin d'être fini. Le suspense continue donc avec l'absence jusqu'à hier de candidature pour l'élection d'un nouveau président et d'un comité directeur lors de l'assemblée générale élective prévue le 24 septembre. À moins d'une surprise de dernière minute avec la probable arrivée par courrier d'une candidature sur le fil, il semble que le comité de direction provisoire présidé par Jawhar Lâadhar sera reconduit pour un mois minimum et deux mois maximum. Une nouvelle assemblée générale serait convoquée à la fin de ce nouveau délai.

La série de victoires en amical continue

Imperturbable et non concerné par cette instabilité administrative, Nabil Kouki continue, lui, son travail de remise de l'équipe des «Noir et Blanc» sur les rails. La série rose des victoires en matches amicaux met du baume au coeur. Après le succès sur l'ESS à Sousse par 2 à 0 (buts de Haboubi et Belwafi ), le coach sfaxien ne cache pas un sentiment de satisfaction légitime qui va jusqu'à la fierté pour la qualité du travail accompli jusqu'à ce jour.

Pour rappel, Kouki n'a pas encore signé un contrat en bonne et due forme le liant au club de la capitale du Sud.

Moussa Bella Conté grince les dents

Parmi les cinq joueurs ivoiriens recrutés après le départ de Mohamed Kanté, c'est le milieu défensif axial Moussa Bella Conté qui s'est distingué le plus et qui a commencé à attirer les regards avec plus d'un club prêt à l'engager. Son manager et agent agréé s'est déplacé spécialement à Sfax pour mettre le comité de Jawhar Lâadhar dos au mur.

Il lui a donné le choix entre revoir et améliorer les clauses financières du contrat du joueur après son bon rendement, ou accepter son transfert pour un autre club. Affaire à suivre.