Afrique de l'Ouest: Prix du Champion du Développement - Le Président de la Bidc, Dr George Agyekum Donkor nominé

Le Président du Conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc), Dr George Agyekum Donkor a été nominé pour une nouvelle distinction honorifique internationale qui représente un exploit historique : le Prix du Champion du Développement décerné par Rebranding Africa Forum.

Selon un communiqué de presse de la Bidc, le prix sera décerné lors d'une cérémonie spéciale à Bruxelles, en Belgique, dans le cadre de la 9ème édition du forum en octobre 2023. «Pour rappel, en 2022, Dr Donkor a reçu le prestigieux Prix de la Fondation du Forum de Crans Montana à Genève, en Suisse. Il a également été désigné par le magazine Financial Afrik comme l'une des 100 personnalités qui transforment l'Afrique. De même, le prix « Champion du Développement » est un témoignage de la contribution du Dr Donkor à l'accélération du développement dans la sous-région de la Cedeao, et ceci grâce à la mise en oeuvre de diverses mesures visant à soutenir l'expansion du secteur privé et la promotion du secteur public, tout en relevant les défis infrastructurels », lit-on dans le communiqué.

Juriste de profession et banquier de développement de formation, Dr Donkor, cumule près de trois décennies d'expérience professionnelle. Sa carrière a été consacrée à la gouvernance stratégique avec un souci constant d'amélioration continue pour des résultats tangibles. Selon la même source, sous sa direction avisée, la Bidc a enregistré de nombreux succès depuis 2020, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la mobilisation des ressources et des performances financières et opérationnelles, entre autres.

«Au vu des récentes avancées de la Bidc, en 2022, les agences de notation internationales Fitch Ratings et Moody's ont respectivement relevé sa notation à B avec perspectives stables et B2 avec perspectives stables, ce qui constitue une première dans l'histoire de la Banque. Par ailleurs, en 2023, la Banque a reçu la notation A+ lors de la 12ème revue par les pairs de l'Association des institutions africaines de financement du développement (Aiafd), en reconnaissance de son engagement en faveur de l'excellence et de la promotion du développement durable », renseigne le communiqué.

Le Rebranding Africa Forum est un événement annuel réunissant des personnalités politiques, des chefs d'entreprise et de jeunes créateurs d'impact pour créer des partenariats, discuter de stratégies et coordonner leurs efforts tout en mettant l'accent sur les tendances socio-économiques pertinentes. Dr Donkor sera également l'un des principaux orateurs du programme 2023, dont le thème est : Les systèmes financiers africains en mutation - Concilier authenticité et modernité : les chemins de l'inclusion financière.

La Bidc est l'institution de financement du développement des quinze (15) États membres de la Cedeao. Basée à Lomé, en République togolaise, la Banque s'est engagée à financer des projets et programmes de développement couvrant diverses initiatives dans les secteurs des infrastructures et des équipements de base, du développement rural et de l'environnement, de l'industrie et des services sociaux, à travers ses guichets des secteurs privé et public. La Bidc intervient à travers des prêts à long, moyen et court terme, des prises de participation, des lignes de crédit, des refinancements, des opérations d'ingénierie financière et des services connexes.