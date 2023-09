Tunisie: Deuxième édition de «Kif el Kef», les 13, 14 et 15 octobre au Kef - Explorer son patrimoine

Des musées, des centres historiques et autres sites archéologiques ont été investis avec, au menu, des visites guidées et des activités éducatives pour un public de tout âge. Des prototypes numériques ont été développés, permettant aux visiteurs de plonger dans l'histoire d'El Kef à travers des expériences immersives. L'idée étant de rendre le patrimoine plus accessible et passionnant.

L'association Museum Lab organise, du 13 au 15 octobre 2023 au Kef, la deuxième édition de l'événement «Kif-El-Kef». L'initiative vient accompagner la dynamique autour du patrimoine dans la région nord-ouest.

À travers une série d'initiatives bien conçues et stratégiquement mises en oeuvre, Kif el Kef a mis en lumière, dans sa première édition, le projet de valorisation patrimoniale de la Médina du Kef mené, depuis 2021, par Museum Lab en co-création avec 5 jeunes bénéficiaires issus du Kef. Il y était question d'explorer et vivre différemment l'antique capitale de la Numidie et son patrimoine plurimillénaire.

Des projets concrets sont développés en collaboration avec les participants, allant de la restauration architecturale à la préservation du patrimoine naturel. Des monuments historiques ont été restaurés et transformés en espaces culturels dynamiques. De nouvelles fonctions sont attribuées aux mosquées restaurées, et des initiatives, telles que des circuits culturels et des espaces de coworking émergent pour stimuler l'interaction et la créativité. Pour la deuxième édition de Kif el Kef, Museum Lab a accompagné, durant 7 mois, une vingtaine de jeunes de la région, porteurs de projets.

On nous annonce au programme : 2 soirées et 2 journées rythmées par des circuits culturels, des circuits écologiques, un marché local, des concerts, des installations artistiques dans l'espace public, une exposition sur la Médina, des tables rondes, des ateliers DIY («Do It Yourself»), un ciné-concert... et bien d'autres surprises.