Tunisie: Pour un enseignement performant et équitable

Au-delà des considérations qui ne cessent de motiver les syndicats de l'enseignement, des méthodes et des discours qui frisent chaque fois l'inimaginable, c'est toute la raison d'être du système éducatif qui a été mise en cause ces dernières années. Il n'est pas si simple de séparer le bon grain de l'ivraie, mais il était clair que la place n'était plus réservée aux enseignants consciencieux de leur mission, dévoués à leur tâche et scrupuleux de l'avenir de leurs élèves.

Il faut dire que l'enlisement est collectif et partagé. L'absence de réaction est plus que jamais compromettante, puisque les formes de dérives et de manquements ont germé dans le bouillon du laisser-aller et de l'impunité. De surcroît dans un environnement instable. Cela est devenu périlleux pour les élèves et pour leur avenir. Pour l'enseignement, ses fondements et ses fondamentaux...

Il n'est plus difficile de deviner les intentions et les motivations qui faisaient ainsi courir les syndicats de l'enseignement. C'est tout le système éducatif qui est aujourd'hui en butte à l'inconscience, à l'insensibilité et à l'aveuglement.

Ce que les syndicats ne sont plus en mesure d'apporter, encore moins réaliser, n'écarte en rien l'aptitude de l'Etat à protéger l'école publique et à garantir l'égalité des chances dans l'accès à un enseignement de qualité. Le Président de la République est catégorique : «La consultation nationale sur la réforme éducative est l'une des plus importantes consultations dans l'histoire de la Tunisie. Les réformes visées concernent l'avenir du peuple tunisien et de la Tunisie».

La consultation en question comporte 20 questions autour de plusieurs thèmes principaux, à savoir les orientations futures du système d'enseignement, de pédagogie, du temps scolaire, de l'évaluation et autres. Selon le ministre de l'Education, ses résultats seront «crédibles et transparents». Une période de deux mois a été fixée pour faire participer les citoyens et leur permettre de présenter leurs suggestions concernant le processus de réforme.

L'on évoque déjà des pistes à creuser, une vision et un projet national pour l'avenir. La nature du système éducatif et le mode d'enseignement devront changer. Désormais, il n'est plus question de se satisfaire d'un environnement qui ne semble plus répondre aux aspirations, et encore moins aux nouvelles exigences de l'instruction et du savoir, tournés aujourd'hui vers de nouvelles priorités. Les considérations et les aspects aussi bien techniques que pratiques ne sont plus les mêmes. La tendance va vers la culture de la performance. La Tunisie n'aura jamais d'avenir sans un système d'enseignement performant et équitable.