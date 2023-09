Afrique: André Onana brille lors du retour en sélection nationale - Homme du match incontesté

Par ses arrêts spectaculaires et décisifs, le gardien camerounais a permis à ses coéquipiers de ne pas sombrer, particulièrement en première période.

André Onana- Son retour en sélection nationale a été concluant. Le portier camerounais a sorti un match plein d'autorité. Tout le long de la rencontre, il dégage de l'assurance, et sort plusieurs balles chaudes, notamment en première mi-temps. Logiquement, il reçoit le trophée de l'Homme du match.

Christopher Wooh- Il confirme qu'il est un défenseur d'avenir. Malgré un début de match timide, il a bien tenu la charnière centrale de bout en bout. Son but, qui porte le score à 2-0 en faveur des Lions, démontre sa rage de vaincre et son « Fighting spirit ».

Harold Moukoudi- Son come-back a été plutôt satisfaisant. Après la CAN 2021, le solide défenseur n'était plus réapparu avec les Lions indomptables. Son association avec Wooh n'a pas pris tout de suite, mais a tenu la distance jusqu'au bout.

Olivier Mbaizo- Le latéral a eu le temps de se mettre en évidence. Eternel remplaçant, il a enfin obtenu un temps de jeu conséquent. Défensivement, il a cherché ses repères durant le match, et il a été mis en difficulté à plusieurs reprises en première mi-temps. Il n'a pas apporté grand-chose sur le plan offensif.

Nouhou Tolo- Plein de fougue comme à son habitude, il a bien su tenir son couloir, empêchant de nombreux départs d'actions burundaises.

Zambo Anguissa- Sa prestation est à l'image de celle de l'équipe de manière générale. Transparent en première période, il a pris le jeu à son compte en seconde mi-temps. Le sociétaire de Naples est monté en puissance au fil du match, alimentant un peu plus l'entrejeu.

Olivier Kemen- Le milieu de terrain a eu peu d'éclat et n'a pas pesé suffisamment sur le match. Souvent en retard pour assurer les passes vers l'attaque, il s'est souvent retrouvé en position défensive, là aussi sans grand succès. C'est logiquement qu'il a été remplacé avant la fin des débats par le sélectionneur.

Bryan Mbeumo- L'attaquant des Lions, très en forme en ce début de saison avec son club Brentford en Angleterre, est resté dans sa continuité. Son but ouvre le score et décante le match, tout en redonnant confiance au groupe. Sur certaines séquences, on le voit bien prendre les devants en défense, avec presqu'autant de réussite.

Karl Toko Ekambi- En première mi-temps, il a beaucoup couru, permutant parfois avec Aboubakar. Il manque de compétition dans les jambes, et sur certaines actions, il a manqué le bon geste, handicapant les attaques. Mais il est resté très volontaire tout au long du match.

Choupo-Moting- Presque perdu en première période, il s'est racheté en seconde mi-temps, offrant beaucoup de solutions à ses coéquipiers de l'attaque. Il reste irréprochable pour son état d'esprit volontaire et motivé.

Aboubakar Vincent- Le capitaine jouait un match riche en symboles à Garoua. S'il a galéré sur le plan physique pendant une grande partie de la rencontre laissant paraître de nombreux déchets dans son jeu, il a été logiquement récompensé avec son but, le troisième du match, qui a conclu la belle soirée et scellé la qualification des Lions à la CAN en Côte d'Ivoire.