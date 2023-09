Afrique: 20 ans de l'intelligent d'abidjan-alafé wakili - « nous sommes au labo, nous réfléchissons pour voir les innovations »

Les festivités pour la célébration des 20 ans du quotidien L'Intelligent d'Abidjan ont démarré, le mardi 12 septembre 2023, à l'amphithéâtre de l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et Biologiques de l'Université Felix Houphouët Boigny d'Abidjan-Cocody.

S'adressant à la presse au terme de cette première journée des 20 ans du journal L'Intelligent d'Abidjan dédiée à la jeunesse et présidée par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de Insertion professionnelle et du Service civique Mamadou Touré, le directeur général de l'Intelligent d'abidjan Alafé Wakili a indiqué que cette célébration a, certes un aspect festif, mais elle est aussi une occasion pour mener des réflexions.« Nous sommes au labo, nous réfléchissons pour voir les innovations. Peut-être que ce ne sera pas immédiatement à la reprise parce qu'à l'occasion de ces 20 ans, nous avons décidé de nous concentrer pour promouvoir le site internet, la Web Tv. Mais pour les changements, il faut compter peut-être en janvier à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura un nouveau visage, nous regardons, nous allons y réfléchir » ,a-t-il déclaré tout en signalant qu'au cours de ces 20 années écoulées, le journal a connu une évolution considérable. « Nous avons eu une évolution de la charte graphique et aujourd'hui nous sommes au troisième logo » ,a-t-il lancé.

Par ailleurs, Alafé Wakili a expliqué que le thème : « La journée de la jeunesse » n'est pas fortuit. En effet, selon lui, cette thématique cadre parfaitement avec la vision du Chef de l'État qui a décrété 2023 année de la jeunesse. « C'est l'année de la jeunesse, on ne pouvait pas faire les 20 ans sans parler de cela.

La Côte d'Ivoire vit au rythme de la jeunesse, nous sommes au coeur de cette Côte d'Ivoire depuis 20 ans. On ne pouvait pas s'y échapper » ,a souligné Alafé Wakili. Ce mercredi 13 septembre dans l'après midi aura lieu la Journée citoyen à l'hôtel Seen au Plateau.

Durant une semaine que va durer cette célébration, de différentes thématiques en rapport avec des ministères et des structures publiques et privées seront abordées. L'objectif est non seulement d'impliquer les partenaires aux panels, mais mieux, cela est une opportunité pour eux de mettre en exergue leurs réalisations.