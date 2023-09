Gabon - Ghislain Moussavou, directeur général des Forêts, a été arrêté

Au Gabon, un haut cadre de l'administration a été arrêté mardi 12 septembre. Ghislain Moussavou, directeur général des Forêts a été interpellé à son bureau du ministère par la Direction générale des Recherches (DGR). Il est soupçonné de complicité d'exploitation illégale, complicité de détournements de fonds publics, faux et concussion, usurpation de titre et tentative d'intimidations.

Selon la presse, des agents de la DGR ont fait irruption dans une réunion et ont menotté Ghislain Moussavou avant de l'embarquer. L'arrestation fait suite à une plainte du Syndicat national des professionnels des eaux et des forêts (Synapef) déposée en mai. Le syndicat accuse le haut cadre de faire partie d'un réseau criminel qui aurait mis en place un système de sociétés écrans et comptes bancaires parallèles afin de détourner l'argent public. La plainte porte sur environ 200 permis d'exploitation forestiers accordés illégalement, pour une superficie de 3 millions d'hectares et des centaines de millions de francs CFA.

« C'est une satisfaction partielle. Ghislain Moussavou n'est que le maillon d'une chaîne qui remonte jusqu'au sommet de la hiérarchie précédente », a réagi Didier Atome Bibang. Le président du Synapef estime que le général Oligui Nguema met ses menaces à exécution.

Le lendemain de sa prestation de serment, l'officier avait ordonné aux directeurs généraux de l'administration de restituer sous 48 heures tout l'argent qu'ils avaient détourné. Ghislain Moussavou avait déjà été arrêté en mai 2022 pour des soupçons de malversations et escroquerie.

Le Synapef doit être prochainement entendu et souhaite que les autorités aillent plus loin. Didier Atome Bibang demande notamment un « assainissement du secteur des Eaux et Forêts. Il faut qu'on remette tout à plat », dit-il.