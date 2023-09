Burkina Faso: Un séminaire pour promouvoir le rôle des filles organisé par les jeunes catholiques

Ouagadougou — " Il est temps de promouvoir la contribution des femmes dans la société africaine et dans l'Église de Jésus-Christ en Afrique ", a déclaré Mgr Gabriel Sayaogo, Archevêque de Koupéla et président de la Commission épiscopale pour la jeunesse du Burkina Faso, à l'occasion du séminaire national " Les défis de la protection des jeunes filles dans un contexte de sécurité et de crise humanitaire au Burkina Faso ".

L'événement, auquel ont participé plus de 300 jeunes filles venues de tout le pays, s'est tenu à Ouagadougou du 3 au 8 septembre.

"A travers les différentes activités qui jalonneront la durée de ce séminaire, vous viserez l'auto-éducation (...). Il est temps de valoriser la contribution des femmes dans la société africaine et dans l'Eglise de Jésus-Christ en Afrique, en reconnaissant leur rôle fondamental dans la formation et la transmission de la culture, de la spiritualité, dans les communautés et dans les familles", a souligné Mgr Sayaogo.

Le Burkina Faso traverse une période très difficile : le pays est sous le coup de sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) après les deux coups d'État militaires de 2022, tandis que de vastes zones du territoire national vivent dans l'insécurité en raison des attaques de groupes djihadistes.

La marraine de l'événement, Ursule Taro-Sanon, directrice des affaires juridiques et du contentieux, a rappelé qu'il n'était ni facile ni sûr de réunir plus de 300 filles dans le contexte actuel, mais qu'ils l'ont fait malgré tout.

Selon la présidente du comité d'organisation, le Dr Julie Belemsagha, l'objectif de la conférence est de "promouvoir la participation des jeunes à la construction de la nation, indépendamment du sexe, de la race, de la religion et de l'appartenance ethnique".

Le séminaire a également vu la participation de plusieurs jeunes musulmanes représentant l'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina (AEEMB), qui ont appelé à un renforcement des liens entre leur association et le Conseil national de la jeunesse catholique.