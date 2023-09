Madagascar: Baie des Sakalava - A intégrer parmi les étapes du championnat du monde de kitesurf

La 2e édition du Festival International du Kitesurf de Madagascar (Festikite) organisée par le ministère du Tourisme en collaboration avec l'Office National du Tourisme de Madagascar et Mada Kite Bros, avec l'appui du projet PIC et de Telma, a été un succès.

Cet événement d'envergure internationale s'est déroulé quatre jours durant dans le spot paradisiaque de la Baie des Sakalava à Diégo-Suarez. Plus de 90 kitesurfeurs, professionnels et amateurs, représentant en tout six nationalités, y ont participé pour concourir sur différentes compétitions de sport de glisse pour ne citer que le kitesurf, le wingfoil et le windsurf.Ces kitesurfeurs internationaux proviennent de Suisse, de l'Australie, de Hollande, de France et d'Espagne sans oublier les passionnés nationaux.

Cette deuxième édition du Festikite a notamment été marquée par la présence de María Andrés leader actuel du championnat du monde de windsurf vague et de Stig Hoefnagel, podium du king of the air 2021. Ces pro-riders internationaux sont venus expressément à Madagascar dans le but de promouvoir ce Festival International du Kitesurf de Madagascar et par la même occasion de faire connaître la Baie des Sakalava qui fait partie des meilleurs spots de Kitesurf au monde.

Stratégie de lobbying

Toutes les parties prenantes se sont d'ailleurs mobilisées pour vulgariser la pratique du kitesurf à Madagascar tout en attirant les passionnés et les professionnels de cette discipline venant des quatre coins du monde à visiter la Grande île, en particulier la destination Antsiranana. Cette démarche entre dans le cadre de la stratégie du ministère du Tourisme visant à développer les marchés de niche et à diversifier les offres touristiques des régions du pays, a-t-on évoqué.

Ce n'est pas tout ! Ces parties prenantes prévoient d'entamer une autre démarche à travers une stratégie de lobbying visant à promouvoir l'intégration de la Baie des Sakalava parmi les étapes du championnat du monde de Kitesurf, compte tenu de la réussite des deux dernières éditions du Festikite. Il est à rappeler que cette Baie est un lieu privilégié pour la pratique de divers sports de glisse, classé même parmi les meilleurs spots de kitesurf au monde. Les vents y soufflent neuf mois sur douze, créant un véritable paradis pour les passionnés.

Diversité culturelle

En revenant sur la 2e édition du Festikite, elle ne s'est pas limitée à la compétition de sports de glisse. C'était également l'occasion de célébrer la diversité culturelle de la région. Les danses traditionnelles et urbaines, animées par les jeunes de la région, ont apporté une touche authentique à l'événement, sans oublier l'élection de Miss et Mister du Festikite, ainsi que les défilés marquant l'originalité des tenues traditionnelles. Le moraingy, un sport de combat à mains nues emblématique de la région, a aussi enthousiasmé les spectateurs. Cette diversité culturelle de la Grande île constitue un avantage comparatif de la destination sur le marché international du tourisme.

Par ailleurs, le ministre du Tourisme, Joël Randriamandranto a rencontré les opérateurs touristiques de la région durant cet événement. Outre la recherche de solutions face aux difficultés rencontrées par les acteurs locaux, la plateforme d'auto-recensement y a été présentée en vue de lutter contre l'informel. Un partenariat avec le ministère de la Pêche et de l'Economie Bleue a également été développé en vue de valoriser les ressources liées à la mer et de développer le tourisme côtier durable et responsable. En effet, les kitesurfeurs internationaux ont raffolé des langoustes et poissons préparés par les communautés locales.