Afrique: Des drames que nous pourrions aussi vivre

10 000 morts dus aux inondations meurtrières en Libye et 2 800 décès et presque autant de blessés après un violent séisme qui a eu lieu au Maroc. Le Maghreb subit de manière tragique les assauts des éléments naturels.

C'est avec beaucoup de courage que les populations de ces deux pays du Nord de l'Afrique affrontent la situation. Ces drames nous touchent car ils ont lieu sur notre continent et nous font éprouver un sentiment de solidarité car nous subissons régulièrement, nous aussi, les conséquences des catastrophes naturelles.

Des drames que nous pourrions aussi vivre

Le tremblement de terre qui a frappé le centre du Maroc à la fin de la semaine dernière est un séisme extrêmement violent puisqu'il est de 6,8 sur l'échelle de Richter. Il a détruit de nombreuses habitations et a été très coûteux en vies humaines. L'émotion a été très vive dans les pays du pourtour méditérranéen, notamment en France et en Espagne. Les liens qui les unissent au Maroc sont très forts car ils partagent un même passé historique et les communautés franco-marocaine et hispano-marocaine ont fait naître ce sentiment de fraternité et de solidarité qui existe.

L'émotion a été très forte en France et en Espagne et les secours ont pris la mesure de la catastrophe qui est survenue et ont mobilisé l'armée et tous les services spécialisés pour soulager la détresse d'une population désemparée. Jusqu'à présent, on compte près de 3 000 morts et un nombre un peu plus élevé de blessés, mais les chiffres augmentent de jour en jour. Les Marocains se souviennent encore du tremblement de terre d'Agadir en 1962 qui avait fait 12 000 morts et espèrent que le bilan ne sera pas aussi meurtrier aujourd'hui. En Libye, c'est l'image d'un pays au bord du chaos que la Croix-Rouge International décrit.

%

La tempête Daniel qui a ravagé l'intérieur du pays a provoqué des inondations meurtrières. Dans la ville de Dana, on parle de 2 800 morts, mais les organisations humanitaires avancent le chiffre de 10 000 victimes sur toute l'étendue du territoire. L'appel à l'aide internationale a été lancé par le gouvernement. La situation de ces pays frères est dramatique et le drame que vivent leurs populations nous interpelle car cela peut aussi nous arriver.