Maroc: La Commune de Tétouan chargée de coordonner le réseau des gouvernements locaux ouverts de la région Afrique-Moyen Orient

Tétouan — La Commune a souligné, dans une note d'information, qu'elle a été chargée de la coordination du réseau des gouvernements locaux ouverts de la région Afrique-Moyen Orient, lors de la cérémonie de clôture d'une rencontre des gouvernements locaux ouverts tenue la semaine dernière à Tallinn, en Estonie.

Il a été convenu lors de cette rencontre, qui a été marquée par un fructueux débat sur les moyens de développer ce réseau, de créer des mécanismes de communication rassemblant les membres affiliés au réseau, d'ouvrir la voie à de nouveaux gouvernements et d'organiser une conférence à distance, d'ici début 2024, afin de présenter les grandes lignes du programme d'action du réseau.

Il est à noter que l'Open Government Partnership (OGP) avait annoncé l'adhésion de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima au programme local du partenariat pour le gouvernement ouvert (PGO Local) le 17 mai 2022.

Le programme local de partenariat pour un gouvernement ouvert est une composante de l'Initiative de partenariat pour un gouvernement ouvert, ciblant les gouvernements régionaux et locaux et les collectivités territoriales, au vu de l'importance de leur rôle et de leur proximité des citoyens et des services fournis qui nécessitent efficacité et réactivité.

Le programme local pour un gouvernement ouvert a pour objectif de promouvoir des réformes visant plus d'ouverture, de réactivité et d'innovation grâce au renforcement de la coopération, de la transparence et de la participation citoyenne.

La région Tanger-Tétouan-Al Hoceima est la première région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord à rejoindre cette initiative, lancée en 2016.

Le programme local de l'Initiative de Partenariat pour un gouvernement ouvert ambitionne à encourager les gouvernements locaux à adopter et à mettre en œuvre les principes et les valeurs de l'Initiative, notamment la transparence budgétaire, l'accès à l'information, l'intégrité et la lutte contre la corruption, ainsi que la participation citoyenne.