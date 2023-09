Tunisie: Tourisme | Une saison 2023 fructueuse

La saison estivale 2023 qui vient de s'achever a retrouvé l'éclat d'avant la crise sanitaire. Les indicateurs montrent la bonne dynamique touristique observée ces derniers mois. Une performance qui s'explique par la politique volontariste de l'ensemble des acteurs. Quels sont les enseignements de cette saison et que retenir des chiffres clés ?

La fréquentation touristique en Tunisie a retrouvé des couleurs, malgré l'inflation. Depuis le début de l'année, les professionnels du secteur prévoyaient une saison 2023 un peu meilleure qu'en 2022, qui était déjà un bon cru, malgré une flambée des tarifs hôteliers qui ont renchéri le coût des vacances, forçant les Tunisiens à des arbitrages. Une saison qui a vu affluer des millions de touristes et de TRE venus de part et d'autre.

L'heure est déjà à un premier bilan. Ce dernier s'avère satisfaisant. 5,4 millions de touristes ont visité la Tunisie au 10 août 2023, ce qui a permis d'accroître les recettes touristiques, mais «les recettes touristiques réelles représentent le double du chiffre annoncé, ce qui nécessite la mise en place d'un nouveau système statistique pour le secteur touristique, permettant d'évaluer la contribution réelle du secteur touristique dans l'économie», souligne Mohamed Moez Belhassine, ministre du Tourisme, dans une interview accordée récemment à l'Agence TAP

. Et d'ajouter : «Les recettes touristiques enregistrées, estimées à 3,8 milliards de dinars, jusqu'à fin juillet 2023, ne représentent pas la vraie valeur de la contribution de ce secteur dans l'économie nationale, puisque ce chiffre ne prend pas en considération les dépenses pour les soins médicaux des touristes, les croisières, les achats des produits de l'artisanat, le shopping et aussi les déplacements à l'intérieur du pays, surtout pour ceux qui voyagent seuls».

Des indicateurs à la hausse

Selon les indicateurs monétaires et financiers quotidiens publiés le 7 septembre 2023, par la Banque centrale de Tunisie, les recettes touristiques ont atteint, au 31 août 2023, 5.165,5 millions de dinars, contre 3.508 MD à la même date de l'année dernière, enregistrant ainsi une progression remarquable de 1.656,7 MD, soit 47,32%. Les recettes touristiques en devises des deux mois juillet et août se sont élevées à 2.944,2 millions de dinars. Elles sont supérieures à celles du premier semestre (2.221,3 millions de dinars) de 722,9 millions de dinars, soit 32,54%. De même, les transferts des Tunisiens résidant à l'étranger (TRE) ont progressé d'environ 248,9MD, passant de 4.871,2MD à fin août 2022 à 5.121,1 MD à fin août 2023.

Le ministre précise, par ailleurs, que son département prévoit la mise en place d'un nouveau système statistique, à savoir «un compte satellite», conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme, en vue d'identifier l'impact du tourisme sur l'économie en matière de couverture du déficit et d'entrée des devises dans le pays. Le ministère a entamé l'élaboration d'une enquête sur les dépenses des touristes en Tunisie, en tant que première étape pour la mise en place du «compte satellite» en Tunisie. Cette enquête, réalisée par l'Ontt, en collaboration avec les différentes structures intervenantes dont l'Institut national de la statistique (INS) et le ministère de l'Intérieur, devrait être achevée d'ici fin 2023.

Attractivité confirmée

Cette reprise est le résultat de la résilience et du travail des professionnels du secteur, Ontt, agences de voyages physiques et en ligne, tour-opérateurs, hôteliers, restaurateurs--, pendant plusieurs mois, travaillant d'arrache-pied pour renforcer la compétitivité tunisienne et mettre en place une industrie touristique créative, plus résiliente et capable de relever les défis de la relance. Le résultat est là : la Tunisie a confirmé depuis la saison dernière 2022 son attractivité touristique auprès de la clientèle étrangère, principalement européenne. Globalement, la saison 2023 est fructueuse, marquée par un taux d'occupation exceptionnel.

Sur fond d'inflation et de réchauffement climatique, l'été 2023 a incarné une bonne saison touristique, presque dans la lignée de 2022. La saison estivale a été marquée par un retour aux performances connues du secteur du tourisme avec des taux de récupération dépassant les 80% dans certaines régions touristiques.

La crise du Covid-19 a démontré que la transformation du tourisme était nécessaire pour une meilleure résilience d'une part, mais surtout pour mieux répondre aux nouvelles tendances ayant émergé tout en l'inscrivant dans les enjeux de la durabilité.

Les crises mondiales deviennent aujourd'hui une composante des prévisions et l'agent "pandémie" un facteur structurel dans les plans touristiques. Face aux crises mondiales et à l'incertitude générée par celles-ci, la destination tunisienne, à l'instar des destinations mondiales, se doit d'être résiliente. Notre tourisme interne a, dans ce contexte, fait preuve de beaucoup de résilience pendant la pandémie et même après. Les perspectives pour le tourisme tunisien sont très prometteuses. Les indicateurs de la saison estivale l'ont démontré.

La notoriété de la destination Tunisie n'est plus à prouver et son attractivité augmente grâce à toutes les mesures incitatives prises par notre pays, avec tous les efforts consentis de promotion. Notre pays dispose de toutes les potentialités touristiques pour se hisser au rang des premières destinations mondiales. Le tourisme en Tunisie, au même titre que partout dans le monde, devra être plus durable pour répondre aux enjeux actuels et futurs, suivre les nouvelles demandes et tendances des voyageurs et être plus résilient pour pouvoir faire face à toute éventuelle crise qui viendrait l'éprouver.