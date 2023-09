Angola: L'inflation s'accélère de 0,44 point de pourcentage en août

Luanda — L'inflation en Angola, mesurée par l'Indice National des Prix à la Consommation (IPCN), a enregistré en août une variation annuelle de 2,07%, soit 0,44 point de pourcentage de plus par rapport au mois de juillet.

Avec une tendance à l'inflation croissante, la classe d'éducation a été celle qui a enregistré la plus forte augmentation de prix, avec une variation de 6,19%, selon la Fiche d'Information Rapide (FIR) publiée lundi par l'Institut National de la Statistique (INE), auquel l'ANGOP a eu accès.

Par rapport à la même période de l'année dernière (août 2022 à août 2023), l'IPCN a enregistré une accélération de la variation actuelle de 1,28 point de pourcentage.

Après la classe « éducation », les soins de santé (2,37 %), l'alimentation et les boissons non alcoolisées (2,19 %) et les biens et services divers (2,12 %) ont également contribué à la hausse des prix.

Au niveau des 18 provinces, seules trois ont enregistré une moindre variation des prix, notamment Benguela (1,16%), Cuando Cubango (1,18%) et Moxico (1,19%).

Les provinces de Luanda (2,82%), Lunda Sul (2,06%) et Namibe (1,67%) ont connu les plus fortes variations.

La variation annuelle s'élève à 13,54%, enregistrant une diminution de 6,24 points de pourcentage par rapport à celle observée au cours de la même période de l'année précédente (août 2022), tandis que la variation cumulée s'élève à 9,91%.

En comparant la variation annuelle actuelle avec celle enregistrée le mois précédent, on constate une accélération de 1,42 point de pourcentage (pp).

La classe « alimentation et boissons non alcoolisées » a contribué le plus à la hausse du niveau général des prix avec 1,28 pp, au cours du mois d'août, suivie par les classes de biens et services divers (0,15 pp), d'éducation (0,14 pp) et transport (0,10 pp).

Les classes restantes avaient des contributions inférieures à 0,10 point de pourcentage.