Angola: Pedro Branco lance l'ouvrage 'O Bispo dos Pés Descalços'

Luena (Angola) — Le livre "O Bispo dos Pés Descalços" (L'évêque aux pieds nus), qui rend hommage à l'ancien évêque de Luena, Dom Tirso Blanco, est la troisième oeuvre littéraire de l'écrivain angolais Pedro Branco, qui sera lancée ce mois-ci, à Luanda, et à Moxico.

"C'est avec un grand honneur, et en partenariat avec la maison d'édition Muenho & Livraria Muyombo, que nous vous annonçons le lancement de mon troisième oeuvre littéraire", lit-on dans un communiqué rendu public, fixant le 30 septembre pour Luanda et le 7 octobre à Luena).

Après avoir lancé "Crônicas e Pensamento" et "O Presidente", le jeune écrivain présente au public l'oeuvre "O Bispo dos Pés Descalços nas Terras do Fim do Mundo", dont le prélat est mort en 2022.

Préfacé par le président de la CEAST, l'évêque Manuel Imbamba, le livre dépeint le parcours et les opinions de l'évêque Jésus Tirso Blanco, en comptant sur les témoignages de personnes ayant vécu proche du prélat catholique qui a dirigé le diocèse de Luena pendant 14 ans.

"Je vous invite à se plonger dans ce voyage, autour de la vie et l'oeuvre de celui qui s'est figuré comme l'évêque et l'avocat des sans-voix", renforce le communiqué qui considère l'implication de l'évêque Imbamba comme "un témoignage très fort" autour de la figure de Jésus Tyrso Blanco.

"L'évêque a toujours prêché l'amour du prochain, l'inclusion et l'égalité des chances pour tous, et que nous devons être assez honnêtes pour partager le peu que nous avons, avec ceux qui en ont besoin. Et nous sommes venus pour servir", a-t-il conclu.

L'évêque Tirso Blanco, né à Buenos Aires, Argentine, diplômé en Missiologie et Communication sociale, a été nommé évêque du diocèse de Luena le 26 novembre 2007 et est décédé de maladie à 64 ans en Italie.