Angola: La BCGA et le FGC signent un accord pour faciliter le crédit aux micro et moyennes entreprises

Luanda — La Banque Caisse Générale d'Angola (BCGA) et le Fonds de Garantie de Crédit (FGC) ont signé récemment un accord visant à promouvoir et faciliter l'octroi automatique de garanties partielles de crédit pour les micro, petites et moyennes entreprises de Luanda.

Le protocole entre les deux institutions financières prévoit un soutien au microcrédit d'un montant maximum de 200 millions de kwanzas, avec une garantie allant jusqu'à 50 pour cent de couverture des risques par le FGC.

Selon un communiqué parvenu ce mercredi à l'Angop, cette action s'inscrit dans le cadre de la ligne d'appui au développement des petits entrepreneurs, pour valoriser la production locale et renforcer la sécurité alimentaire dans les domaines de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, entre autres secteurs de la province de Luanda.

A l'occasion, l'administrateur du secteur d'activités du FGC, Eduardo Katalahary Mohamed, a estimé que ce protocole de garantie permettra l'approbation automatique de la garantie publique pour les entrepreneurs pour développer leur entreprise.

"Les entrepreneurs ont l'opportunité d'orienter leur activité sur la production locale et de contribuer à la poursuite de l'objectif de l'Exécutif angolais, qui vise à garantir la sécurité alimentaire dans le pays", a souligné le responsable.

L'administrateur du FGC a ajouté que l'accent sera également mis sur les projets qui impliquent un pourcentage considérable de femmes, car elles représentent un groupe de petits et micro-investisseurs qui assument le plus leurs responsabilités en matière d'octroi de crédit.

À son tour, le directeur des Grandes Entreprises et du Pétrole de la BCGA, Mariano Ferreira, a souligné que l'accord avec le FGC permettra à la banque (BCGA) de soutenir également des projets dans le secteur tertiaire de l'économie, en plus du primaire et du secondaire.

"L'intention est de compléter la chaîne de valeur des projets dans les secteurs primaires et secondaires de l'économie, qui bénéficient déjà du soutien de cette banque", a-t-il souligné.

La Banque Caisse Générale d' Angola, SA, compte 27 succursales, quatre centres d'affaires et une succursale spécialisée, concentrées dans neuf des 18 provinces du pays et exploitées par plus de 500 professionnels.

Le Fonds de Garantie des Crédits (FGC) est une institution financière non bancaire, créée le 4 mai 2012 par décret présidentiel n°78/12 de 2012, dans le but de faciliter l'accès au crédit bancaire des Micro et Petites et Moyennes Entreprises et les entrepreneurs individuels, à travers des mécanismes de garantie publique, pour le développement de leurs activités.

Le FGC a également la responsabilité de promouvoir et de défendre le développement du système national de garantie, ainsi que d'agir comme contre-garant dans les opérations d'autres institutions dédiées à l'octroi de garanties de crédit.