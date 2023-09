Angola: Le pays doit mettre en oeuvre des stratégies d'inclusion numérique

Luanda — La directrice générale adjointe du Bureau national de l'espace, Vânia Pereira, a défendu, mardi, la nécessité de mettre en œuvre des stratégies d'inclusion numérique qui passent par le système éducatif non seulement de manière formelle, mais aussi informelle pour parvenir à « l'alphabétisation numérique ».

Intervenant à l'ouverture de la conférence sur "Tech Insight By ADF, explore le potentiel des technologies de l'industrie 4.0 dans le développement du pays", elle a indiqué que le pourcentage élevé de jeunes et la propension naturelle des nouvelles générations à utiliser les technologies numériques font de l'Angola un pays où la conversion numérique pour la 4ème révolution est relativement facile.

Selon Vânia Pereira, l'Intelligence Artificielle est un outil de soutien dans l'agriculture, permettant des « informations » précieuses pour les agriculteurs, dans la recherche d'une gestion plus efficace des plantations, d'une optimisation de l'utilisation des ressources et de prévisions précises des récoltes.

Dans le secteur pétrolier et gazier, elle a reconnu que les images satellite sont utilisées pour identifier les marées noires, permettant ainsi des actions immédiates pour atténuer et protéger l'environnement et les précieuses ressources naturelles.

À son tour, la présidente du Conseil de gestion d'Intelectos Formações, Neusa Semedo, qui a participé à la table ronde sur « L'intelligence artificielle et l'avenir des entreprises », a dit que, malgré les mesures prises par le pays dans le secteur technologique, il est nécessaire de résoudre les problèmes fondamentaux auxquels nous sommes confrontés, allant des réseaux de communication au manque de connaissances numériques et à l'électricité.

"Il faut créer des réseaux de communication, notamment dans les hôpitaux, afin qu'il y ait une base pour intégrer les données des patients avec leurs pathologies respectives, pour améliorer les services", a-t-elle ajouté.

Le directeur général de l'entreprise technologique ETIC, Felipe Retke, considère l'intelligence artificielle comme une voie irréversible, mais il faut veiller à éviter de tomber dans des pièges car son risque entraîne des pertes alarmantes.

Il a expliqué que l'intelligence artificielle a ses « avantages et inconvénients » et que, dans un monde globalisé, elle peut être utilisée pour découvrir des diagnostics et des localisations dans des endroits éloignés.

La conférence Tech Insight by ADF a réuni des experts et des académiciens pour analyser l'impact des nouvelles technologies de l'information sur le développement des secteurs productifs et commerciaux en Angola.