Maroc: Séisme d'Al Haouz - Autorités et citoyens font front commun

Commune Imi N'oulaoune — Dès les premières heures ayant suivi le séisme d'Al Haouz, les citoyens se sont aussitôt joints aux autorités dans leurs efforts visant à atténuer les effets de cette catastrophe, faisant ainsi front commun pour surmonter cette douloureuse épreuve.

Main dans la main, les citoyens, toutes catégories d'âge confondues, et les autorités ont illustré avec force cette union face à l'adversité avec l'arrivée au douar de Timicha, dans la commune rurale d'Imi N'oulaoune, des premiers convois d'aides alimentaires et logistiques destinées aux sinistrés de ce séisme.

Aussitôt arrivés dans ce douar, situé à environ 100 km de la ville de Ouarzazate, les éléments des Forces Armées Royales, assistés par des éléments de la Gendarmerie Royale et des Forces Auxiliaires, ont commencé à décharger les camions et véhicules utilitaires transportant des produits de première nécessité, des médicaments, des produits de nettoyage et de désinfection, ainsi que des matelas et des couvertures.

Les habitants du douar n'ont pas hésité à se mobiliser pour assister les autorités dans l'opération de déchargement des véhicules.

La synergie et la parfaite coordination entre les autorités et les habitants du douar Timicha ont permis d'assurer la fluidité de cette opération humanitaire, consacrant ainsi les valeurs d'entraide et solidarité qui ont de tout temps caractérisé les Marocains.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs habitants ont tenu à saluer l'engagement héroïque des autorités, en application des Hautes Instructions Royales, tout comme la célérité avec laquelle elles ont réagi, malgré les conditions difficiles, pour porter assistance et réconfort aux personnes affectées.

Ils ont également loué les efforts déployés par les différentes équipes de secours dans plusieurs localités et qui oeuvrent inlassablement pour secourir les éventuels survivants coincés sous les décombres des habitations effondrées.

Alors que les efforts de sauvetage et de secours se poursuivent dans les zones les plus touchées par cette catastrophe naturelle dans la province de Ouarzazate, les autorités locales ont, de leur côté, mobilisé tous les moyens humains et logistiques pour la réouverture des routes touchées en vue de l'acheminement des aides aux populations sinistrées.