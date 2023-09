Maroc: A Asni, le geste Royal apporte du baume aux coeurs

Commune d'Asni (Al Haouz) — L'Hôpital médico-chirurgical militaire de campagne, déployé à Asni sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, donne la mesure de l'impressionnante mobilisation logistique en faveur des populations affectées par le séisme.

Installé et mis en service en moins de trois jours, l'hôpital apporte une assistance vitale aux rescapés issus des douars de la province d'Al Haouz, où le tremblement de terre avait frappé.

Le geste Royal apporte du baume aux coeurs des populations des zones touchées, tant elles apprécient hautement cette initiative à fort impact humanitaire pour soulager les douleurs des sinistrés.

Khadija, une quinquagénaire blessée au niveau des membres inférieurs, exprime ses sentiments de reconnaissance et de remerciements à Sa Majesté le Roi pour la prise en charge médicale rapide dont elle a pu rapidement bénéficier.

"Dieu merci, les équipes médicales des FAR m'ont offert généreusement des soins de santé et une très bonne dose de réconfort", a confié à la MAP cette patiente, visiblement encore sous le coup de l'émotion.

Tout près d'elle, Houcine rend hommage aux membres du staff médical de l'hôpital militaire d'Asni pour le soutien fort qu'ils apportent aux patients. "Je ne peux que dire merci à tout le personnel soignant qui ne ménage aucun effort pour nous remettre en bon état de santé", a-t-il indiqué dans une déclaration similaire, se félicitant de l'intérêt accordé à l'assistance et au soutien des populations souffrant de blessures.

Sur ce même registre, la structure médicale des FAR met à la disposition des personnes vulnérables les prestations d'une cellule de psychiatrie en vue de les aider à traverser la situation difficile consécutive au séisme.

Les prestations médicales sont offertes 24H/24 dans la chirurgie orthopédique, la chirurgie maxillo-faciale, la chirurgie ORL, la neuro-chirurgie et l'ophtalmologie, a indiqué le médecin chef de l'hôpital militaire de campagne d'Asni, le colonel Youssef Qamouss.

Durant la seule journée du lundi, près de 500 personnes issues des douars affectés dans la province d'Al Haouz ont été accueillis à l'hôpital, majoritairement pour soigner des blessures au niveau des membres, du thorax ou du visage.

Le jeune Zakaria, 17 ans, a subi avec succès lundi la première intervention chirurgicale à l'hôpital militaire pour de graves lésions des tendons de la main. "Cette opération s'est déroulée dans de très bonnes conditions, mais un suivi médical et des séances de kinésithérapie demeurent nécessaires pour progresser vers une guérison complète", a souligné le Pr. Omar Zaddoug, traumatologue-orthopédiste.

Le bloc opératoire, a-t-il précisé, est doté des capacités requises pour mener sereinement des interventions chirurgicales légères à moyennes, alors que les interventions plus complexes sont effectuées au Centre hospitalier universitaire (CHU) ou à l'hôpital militaire de Marrakech.

Les personnes prises en charge souffrent notamment de blessures au niveau des membres, du thorax ou du visage. "Il ne s'agit pas de cas graves pour la plupart", a assuré le médecin chef de l'hôpital, relevant que de nombreux cas d'enfants et de personnes âgées ont besoin de soutien psychologique afin de les aider à surmonter ce cap difficile.

Sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, les Forces Armées Royales ont déployé d'urgence la nuit du 9 septembre 2023, suite au séisme ayant sévi dans la province d'Al Haouz, des moyens humains et logistiques importants, aériens et terrestres, ainsi que des modules d'intervention spécialisés à base d'équipes de Recherche et Sauvetage et d'un HMCC.

Les dispositions nécessaires ont été prises au niveau de l'Etat-Major Général des FAR et des Places d'Armes du Royaume, en termes de liaison et de coordination avec les autorités locales, a indiqué un communiqué de l'Etat-Major Général des FAR.

Des détachements d'intervention, des avions, des hélicoptères, des drones et des moyens du Génie ainsi que des antennes logistiques sont déployées sur les lieux en vue d'apporter le soutien nécessaire aux différents départements concernés et aux populations sinistrées.