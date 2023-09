Sénégal/Algérie: Aliou Cissé, sélectionneur des Lions - « Cette défaite nous permettra de continuer à travailler de savoir que rien n'est encore acquis »

On n'est pas content. On avait envie de gagner surtout quand on connait l'historique entre l'Algérie et le Sénégal. C'est un match de préparation en direction de la Can. Nous, on a voulu jouer ces genres de matchs. L'opposition a été présente. Il marque un but sur un coup pied arrêté. Maintenant, on peut discuter si y a faute ou pas. Dans le contenu que je voulais voir dans cette équipe, je l'ai vu. En première période, on aurait pu tuer le match, mais on ne l'a pas fait. Dans le contenu, c'est vraiment positif ce que l'équipe a fourni pendant 90 minutes. Le regret, c'est qu'on a manqué un peu d'intensité à la fin dû peut-être à la fatigue et la chaleur. Mais dans l'ensemble le contenu est parfait. Cette défaite nous permettra de continuer à travailler de savoir que rien n'est encore acquis. Oui, on est champion d'Afrique, on venait de gagner contre le Brésil. Aujourd'hui, c'est un coup d'arrêt pour nous. Depuis 9 ans, on n'avait pas perdu à domicile et c'est un cycle qui s'arrête. Maintenant, c'est à nous de repartir et recommencer un nouveau cycle.

Deux latéraux gauches et le choix d'Abdou Diallo

Il y a eu un changement tactique quand on a pris le but. On est passé à trois dernière. Mais sur les latéraux, j'ai décidé de faire jouer Abdou Diallo parce que c'est notre 4-3-3 initial mais on le transforme dans les sorties de balle. On a pu contrôler l'équipe algérienne qui venait très haut. On a pu trouver des intervalles avec Idrissa Gana Guèye, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr et par moment avec Ilimane Ndiaye. Le contenu a été plutôt bon sur le plan tactique. Mais le football ne se limite pas au contenu, il faut être efficace devant les buts.

Ambitions

C'est toujours un signal fort. C'est une alerte pour nous tous. Cela nous permettra de savoir que rien n'est acquis. Il faut avoir cette humilité de continuer à travailler. C'est un match amical de préparation. Pour moi, ce qui est important, c'est le contenu. Je reste positif malgré cette défaite. Ma motivation est intacte. je sais que l'équipe a répondu présent aux exigences que je voulais. Il nous a manqué un peu d'efficacité devant les buts et par moment un peu d'agressivité. À un moment donné, ils ont pris le dessus. C'est des axes de travail où nous allons bosser dans ce sens-là. Mais cela n'enlève rien du tout de nos ambitions. C'est à nous de continuer à travailler.

Etat d'esprit face aux Maghrébins

C'est vrai que par moment il y a de la frustration surtout quand tu perds 1-0 et que tu veuilles égaliser. C'est juste des frustrations de joueurs. Idrissa et Sadio sont pourtant des joueurs assez calmes. Cette frustration est là mais elle ne vaut absolument rien du tout. Ce sont des compétiteurs. Si on marque en première mi-temps ce but, cette situation n'allait pas avoir lieu. Pour moi, ce n'est pas ça le problème. Ils veulent gagner et n'y arrivent pas, d'où leur frustration. Mais ça passe au bout de quelque temps. Mais c'est vrai qu'on devrait se concentrer un peu plus dans le jeu quand l'équipe adverse casse un tout peu le rythme et tombe à un moment donné. Sur ce côté, les équipes maghrébines ont plus de métier. C'est un axe de travail sur lequel on doit progresser.

Absences d'Izo et Boulaye

Quand on perd un match, on peut toujours penser qu'il manque quelqu'un. Mais en réalité, j'ai 25 très bons joueurs. On a constitué une équipe avec des doublures et parfois dans certains postes, on a trouvé des triplettes. Aujourd'hui, tous les joueurs qui viennent en équipe nationale ont de la qualité. On sait qu'Ismaila dans son style de jeu nous a manqué parce qu'il nous a manqué de percussion à un moment donné du match. Ismaïla est un joueur de percussion, Iliman est un joueur qui rentre plus à l'intérieur. Ce sont deux profils différents mais deux profils intéressants. Mais je le répète, si on avait marqué ce but, si on avait poussé ce petit ballon qui traine dans le but, on ne se poserait pas toutes ces questions. Mais je comprends toutes ces questions sur les absences d'Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Pape Guèye ou encore Nampalys Mendy. Mais en réalité, le groupe qui était là était assez compétitif et il avait des qualités aussi.

Rectificatifs à apporter

Il faudra rectifier l'efficacité en étant un peu plus tueur dans les zones offensive comme défensive. Si vous regardez la physionomie de ce match, on a maitrisé notre sujet. L'Algérie ne nous a véritablement jamais dominés sur toutes les confrontations que nous avons jouées ces dernières années. Soit on les domine ou c'est équitable mais à la fin, il y a un petit but des Algériens pour clore le match. C'est un axe de travail pour nous. C'est une mentalité qu'on doit changer. Je suis déçu pour mes joueurs parce que je pense qu'ils méritaient au moins un match nul. Sur l'ensemble du match, on ne mérite pas de perdre. Mais ça va nous apprendre. Ça nous ramènera à descendre un peu plus et montrer que ce n'est pas parce qu'on champion d'Afrique que la prochaine Can ne sera pas difficile. Les matchs comme ça sont importants pour nous parce que ça va nous permettre de nous remettre en question et de faire notre auto-critique afin d'être plus conquérant à l'avenir.