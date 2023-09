Soudan: Déclaration conjointe d'ONG appelant les Nations Unies à agir face à la crise

communiqué de presse

Les dirigeant-e-s de plus de 50 organisations appellent à renforcer l'aide humanitaire et la solidarité aux civils, et à accorder plus d'attention à cette crise

Nous soussigné-e-s, dirigeant-e-s de plus de 50 organisations humanitaires et de défense des droits humains, tirons ensemble la sonnette d'alarme au sujet du Soudan, où une catastrophe se déroule sous nos yeux. Les combats se poursuivent à travers le pays, accompagnés de violences sexuelles brutales et d'attaques délibérées et indiscriminées contre les civils ; les journalistes et les défenseurs des droits humains sont réduits au silence. Ce pays, qui se trouvait au bord du précipice, est tombé dans le gouffre des atrocités de masse.

Depuis avril, lorsque les hostilités ont éclaté dans la capitale, Khartoum, plus de cinq millions de personnes ont été contraintes de fuir leurs foyers ; des centaines de milliers d'autres pourraient bientôt être forcées de faire de même. De nombreuse personnes vivent désormais dans des camps avec un accès limité à l'aide humanitaire, peu de possibilités d'éducation pour leurs enfants et presque aucun soutien psychosocial pour les aider à faire face à leurs expériences traumatisantes.

Au Soudan, plus de 20 millions de personnes - soit 42 pour cent de la population - sont désormais confrontées à une insécurité alimentaire aiguë, et six millions d'entre elles sont à deux doigts de la famine. Au moins 498 enfants sont déjà morts de faim. Les cliniques et les médecins ont été la cible d'attaques dans tout le pays, ce qui a mis hors service 80 pour cent des principaux hôpitaux du pays.

%

Les discours haineux, en particulier ceux qui incitent à cibler des communautés en fonction de la couleur de leur peau, sont déjà en soi toujours alarmants. Mais au Soudan, le tissu social est de plus en plus fracturé, et des combattants ciblent des civils en fonction de leur appartenance ethnique. Des survivantes de violences sexuelles au Darfour ont rapporté que des violeurs leur ont dit : « nous espérons que vous porterez nos bébés ». Nous craignons donc le pire.

Vingt ans après que les horreurs du Darfour ont choqué nos consciences, le monde n'agit pas de manière opportune.

Jusqu'à présent, les efforts de médiation n'ont pas dissuadé les parties belligérantes au Soudan de continuer à commettre des abus flagrants. Nous appelons à une approche plus unifiée et plus représentative des voix et des points de vue des civils soudanais, y compris ceux des femmes, des jeunes et des représentants de la « périphérie », trop souvent marginalisée.

Nous sommes déterminés à travailler ensemble afin d'obtenir davantage d'aide pour les civils soudanais, de faire preuve de plus de solidarité, et d'accorder une plus grande attention à leurs besoins. Les Nations Unies ont appelé à des contributions pour renforcer l'aide humanitaire au Soudan, mais le financement demeure encore très insuffisant, n'atteignant que 25 % du montant total requis. En outre, les divers belligérants au Soudan continuent de saper les efforts visant à acheminer l'aide en toute sécurité. Les donateurs devraient accroître le financement de l'aide humanitaire, tant pour les organisations locales que pour les groupes internationaux, qui fournissent une aide indispensable au Soudan et dans les pays voisins.

Entretemps, le coût de l'inaction ne fait qu'augmenter.

Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait passer des paroles aux actes, et entamer des négociations pour adopter une nouvelle résolution sur le Soudan ; cette résolution devrait s'attaquer au climat d'impunité, rappeler que le droit international exige un accès humanitaire sûr et sans entrave, et réorienter les efforts internationaux pour mieux protéger les personnes les plus vulnérables au Soudan. Les conséquences de l'inaction sont trop graves pour être même imaginées.

Organisations signataires

Act for Sudan (Agir pour le Soudan) - Eric Cohen, co-fondateur

Africans for the Horn of Africa (Africains pour la Corne de l'Afrique) - Stella Ndirangu, Coordinatrice

Amnesty International - Agnès Callamard, Secrétaire générale

Association des professeurs soudanais-américains en Amérique (ASAPA) - Beckry Abdel-Magid, Secrétaire

Atrocities Watch - Dismas Nkunda, Président

Carter Center - Paige Alexander, Présidente

Centre africain d'études sur la justice et la paix (ACJPS) - Mossaad Mohamed Ali, Directeur exécutif

Centre pour la consolidation de la paix et la démocratie au Libéria (CEPEBUD-Liberia) - Florence N. Flomo, Directrice exécutive

Centre pour les civils en situations de conflit (CIVIC) - Udo Jude Ilo, Directeur exécutif

Comité international de secours (IRC), David Miliband, Président

Comité pour la protection des journalistes (CPJ) - Jodie Ginsberg, Présidente

Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) - Jan Egeland, Secrétaire général

Consortium sur le genre, la sécurité et les droits humains - Carol Cohn, Directrice

Darfour Diaspora Association Group in the United Kingdom - Abdallah Idriss, Directeur

Darfur Women Action Group - Niemat Ahmadi, Présidente fondatrice

DefendDefenders - Hassan Shire, Directeur exécutif

EG Justice - Tutu Alicante, Directeur exécutif

Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) - Eléonore Morel, Directrice générale

Freedom House - Michael J. Abramowitz, Président

Genocide Alert - Gregor Hoffman, Président

Global Centre for the Responsibility to Protect (Centre mondial pour la responsabilité de protéger) - Savita Pawnday, Directrice exécutive

Global Survivors Fund (Fonds mondial pour les survivants) - Dennis Mukwege, Président

GOAL - Siobhán Walsh, Présidente

HIAS (Hebrew Immigrant Aid Society) - Mark Hetfield, Président

HUDO Center (Human Rights and Development Organization) - Bushra Gamar, Directrice exécutive

Human Rights Watch, Tirana Hassan, Directrice exécutive

iACT - Sara-Christine Dallain, Directrice générale

Institut du Caire pour les études sur les droits humains (CIHRS) - Bahey El Din Hassan, Directeur

Institut George W. Bush - David Kramer, Directeur exécutif

Institut Jacob Blaustein pour l'avancement des droits humains - Felice Gaer, Directrice

Institut montréalais d'études sur le génocide et les droits de la personne (Université Concordia) - Kyle Matthews, Directeur général

Institut pour la prévention du génocide et des atrocités massives (Université de Binghamton) - Kerry Whigham, Codirectrice

InterAction, Anne Lynam Goddard, Présidente par intérim

Legal Action Worldwide - Antonia Mulvey, fondatrice et Directrice exécutive

MADRE, Yifat Susskind - Directrice exécutive

Mercy Corps - Tjada D'Oyen McKenna, Directrice générale

Mouvement fédéraliste mondial (Canada) - Alexandre MacIsaac, Directeur exécutif

Mouvement fédéraliste mondial/ Institut pour la politique mondiale (WFM/IGP) - Amy Oloo, Directrice exécutive

Never Again Coalition - Lauren Fortgang, Directrice

No Business with Genocide - Simon Billenness, Directeur

Nobel Women's Initiative - Maria Butler, Directrice exécutive

Nonviolent Peaceforce - Tiffany Easthom, Directrice exécutive

Open Society Foundations (OSF) - Mark Malloch-Brown, Président

OutRight International - Maria Sjödin, directrice exécutive

Physicians for Human Rights (Médecins pour les droits humains) - Saman Zia-Zarifi, Directeur exécutif

Plan International - Stephen Omollo, Président

Project Expedite Justice - Cynthia Tai, Directrice exécutive

Public International Law & Policy Group - Paul R. Williams, Président

Refugees International - Jeremy Konyndyk, Président

Regional Centre for Training and Development of Civil Society (Centre régional de formation et de développement de la société civile, RCDCS) - Mutaal Girshab, Directeur général

Society for Threatened Peoples (Société pour les peuples menacés) - Roman Kühn, Directeur

Sudan Transparency and Policy Tracker - Suliman Baldo, Directeur exécutif

Sudan Unlimited - Esther Sprague, Directrice fondatrice

Sudanese American Public Affairs Association (Association soudanaise-américaine des affaires publiques) - Fareed Zein, Président du conseil d'administration

The Sentry - John Prendergast, co-fondateur

US-Educated Sudanese Association (Association de Soudanais formés aux États-Unis (USESA) - Samah Salman, président