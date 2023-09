Algérie: DGF - Mise en place d'un plan national pour la saison de la chasse 2023-2024

ALGER — La Direction générale des forêts (DGF) a mis en place un plan national pour la saison de la chasse 2023/2024, dont l'ouverture est prévue le 15 septembre, a indiqué, mercredi, le Directeur général (DG) des forêts, Djamel Touahria.

Présidant au nom du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, les travaux de la 1e session du Conseil supérieur de la chasse et du patrimoine cynégétique, tenue au siège de la DGF, M. Touahria a annoncé dans son allocution d'ouverture "la mise en place d'un plan national, à l'occasion de la relance de l'activité de la chasse en Algérie, de manière exceptionnelle, après avoir été suspendue pour plus de 30 ans", estimant que cette opération "est salutaire pour les chasseurs et demeure une mesure importante pour limiter le braconnage".

Ce plan a été élaboré " après une évaluation nationale des moyens de chasse disponibles et conformément aux statistiques effectuées par la DGF, en collaboration avec les chasseurs spécialisés. Il sera approuvé par le Conseil supérieur chargé de la mission d'écoute et d'orientation de l'administration en charge de la chasse et du développement des ressources animalières dans le pays," ajoute le responsable.

Selon les chiffres fournis par le DG des forêts, il a été procédé jusqu'à l'année en cours, au recensement de " 27.000 chasseurs spécialisés, organisés dans le cadre de 857 associations et répartis sur 44 fédérations de wilaya, dont 22.196 ont reçu une formation avant d'obtenir une attestation les habilitant à détenir un permis de chasse".

Dans ce cadre, "21.586 permis de chasse ont, à ce jour, été délivrés à l'échelle nationale, ainsi que 18.922 autorisations de chasse distribuées au niveau des conservations de wilaya".

Il a également été procédé à la délimitation des zones de chasse au niveau de 36 wilayas et de 392 terrains pouvant être loués sur une surface totale de 577.511 hectares.

A cette occasion, M. Touahria a appelé les chasseurs à "appliquer et à respecter les lois relatives à l'activité de chasse, mais aussi à préserver les ressources animales qui relèvent de la responsabilité de tous, avec une pratique rationnelle de cette activité notamment après la vague des feux de forêts survenus récemment dans le pays, lesquels ont engendré la perte de plusieurs sortes de proies".

S'agissant des superficies touchées par les incendies, le directeur général de la DGF a fait état, dans une déclaration à la presse, de 33.000 hectares touchés, soulignant une baisse dans le nombre d'incendies survenus cette année.

Cela s'explique, a-t-il dit, par "les mécanismes efficaces mis en place par l'Etat, le plan de lutte contre les incendies et la prise de conscience des populations des zones proches des forêts".