Algérie: Le CN prend part à la Conférence arabe régionale sur la population et le développement

ALGER — Le Conseil de la nation (CN) prend part aux travaux de la Conférence arabe régionale sur la population et le développement, qui se tiennent à Beyrouth du 12 au 14 septembre, sous le thème "Défis et perspectives : dix ans après la Déclaration du Caire de 2013", a indiqué mercredi un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Cette conférence internationale vise à "fournir une plateforme commune pour la réflexion et le débat, et permettre aux gouvernements des pays arabes d'évaluer les progrès réalisés et les défis auxquels ils sont confrontés dans la mise en oeuvre des engagements de la Déclaration du Caire de 2013", précise le communiqué.

L'ordre du jour de ladite conférence comprend des séances-débat concernant "l'examen des rapports volontaires des pays arabes", "les droits de l'homme, la dignité et la réalisation de l'égalité: priorités, défis et perspectives dans la région arabe", et "les réalisations des politiques démographiques: liens et contributions à l'agenda de développement social et économique".

Elle abordera également les axes "durabilité environnementale et dynamiques démographiques : les priorités de la planification pour un meilleur avenir pour tous" et "l'impact des crises humanitaires sur la population et le développement", ajoute le communiqué.

Pour rappel, la Conférence arabe régionale sur la population et le développement est organisée par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, la Ligue arabe et la Fédération internationale du planning familial (FIPF).

%

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la "6e révision régionale de la mise en oeuvre de la Déclaration du Caire de 2013 issue de la Conférence régionale sur la population et le développement dans les pays arabes, en concrétisation du Plan d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement".

La délégation du Conseil de la nation, qui fait partie d'une délégation conjointe des deux chambres du Parlement, est composée du président de la Commission des Affaires étrangères, de la coopération et de la communauté du Conseil de la Nation, M. Mohamed Amroun, et de la membre du Conseil de la Nation, Mme Samia El Eulmi.