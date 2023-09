Congo-Brazzaville: Musique - Mav Kongo cartonne avec son nouveau single 'Trop stylée'

L'artiste congolais, Mav Kongo, de son vrai nom Wilfried Mavounia, vient de sortir son cinquième single de l'année, après les titres « Ma part », « Vers ou on va », « Ose » et « À la Norbat ». Disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes de streaming, la chanson « Trop stylée » est également diffusée sur plusieurs chaînes.

Dans sa chanson « Trop stylée », Mav Kongo parle de l'amour, du coup de foudre, des rencontres qui changent des vies. Il tire sa force d'inspiration dans les belles rencontres, puisque le texte évoque l'attirance amplifiée par la sensation de surprise liée au regard de la personne rencontrée. Son texte poétique traduit l'expérience du coup de foudre.

L'artiste Mav Kongo croit en l'avenir et entend travailler dur pour diversifier ses thèmes et styles musicaux. « Dans la chanson "Trop stylée", j'ai décrit juste ces trucs qui nous arrivent des fois dans la vie : le coup de foudre. J'ai toujours été dans l'amour, même dans le rap je chante l'amour. Un artiste n'est pas fixe, il avance avec le temps. Il crée et se renouvèle pour refléter dans la musique ce qu'on ressent et ce qu'on est », a-t- il commenté.

Mais l'artiste basé en France ne chante pas que de l'amour dans sa musique afro, il écrit aussi sur d'autres sujets de la vie à voir prochainement dans un maxi single de sept titres qu'il prépare en ce moment. Mav Kongo attend donc le « bon moment » pour lancer ces nouveaux bijoux.

Né en 1988 à Pointe-Noire, Mav Kongo est un artiste polyvalent avec de multiples facettes (comédien, chanteur, rappeur, écrivain et guitariste). Issu d'une famille de musiciens, c'est au collège que Mav Kongo découvre le hip-hop et le théâtre. En 2017, il est reconnu meilleur artiste de musique urbaine par l'Institut français de Pointe-Noire.

Il se produit dans plusieurs pièces de théâtre dont Hamlet de William Shakespeare mise en scène par David Bobee (2018) et le projet de rap théâtral Muntu produit par le Conservatoire de Nanterre (2020). Il écrit et met en scène la pièce de théâtre Kimoktoir (2019). Il intègre l'atelier des artistes en exil en 2021 deux ans après son arrivée en France.