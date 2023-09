Gabon: Nicaise Moulombi favorable à la restauration du Conseil économique social et environnemental

Il fait partie des acteurs de la société civile gabonaise ayant ouvertement salué le coup d'Etat qui pour lui est salutaire. Si Nicaise Moulombi salue ce coup d'Etat sans effusion de sang, il plaide pour la restauration du Conseil Economique Social et Environnemental comme bien d'autres institutions.

Nicaise Moulombi comme bien d'autres gabonais, continue de saluer ce qu'il qualifie de coup d'Etat salutaire. Il tient à réaffirmer son soutien à la Transition gabonaise dirigée de main de Maitre par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la Transition. "En tant qu'acteur de la société civile au niveau national, sous-régional et international, je suis conscient que les coups d'Etat sont à condamner. Mais pour le cas du Gabon, c'est un coup d'Etat salutaire. Il a permis d'éviter un bain de sang au peuple gabonais et surtout dans une guerre civile" soutient-il.

Poursuivant ses propos, l'acteur de la société civile affirme que 54 ans au pouvoir, le PDG a créé beaucoup de frustrations, des divisons tant dans des familles, dans l'administration, dans les syndicats, les Ong et même dans les églises et les partis politiques. "Nous ne pouvons que saluer et accompagner le Général Brice Clotaire Oligui Nguema tout en étant vigilants dans la prise de décisions que devrait prendre le CTRI. Une prise de décisions qui devraient être consensuelles et participatives. C'est pourquoi je salue ce coup d'Etat" réaffirme t-il.

En sus de saluer les la prise de pouvoir par les militaires, Nicaise Moulombi appelle aux nouvelles autorités de penser au Conseil Economique Social et Environnemental. Il rappelle à des fins utiles que c'est un instrument des pères fondateurs. "Je voudrais humblement demander au Président de la Transition d'avoir en pensée, l'œuvre positive des pères fondateurs et qu'il puisse aller dans le processus de continuation tout en améliorant" propose l'acteur de la société civile.

Pour le membre de cette institution dissoute, il est important de la revoir dans une nouvelle dimension de prospective et pouvant contribuer à accompagner le pouvoir. Les analyses du CESE, affirmera t-il, ont toujours été appréciées par la communauté internationale, même si ce n'était que des avis. Il soutiendra par la suite, qu'il est important d'avoir un Conseil Economique Social et Environnemental de la Transition pour ne pas perdre les acquis du Gabon et pour être sur les standards internationaux, tels que le Conseil économique et social de l'Ecosoc, des Nations-Unies.

Il serait, selon Nicaise Moulombi, prématuré de supprimer le CESE pour la période de la Transition. "Je serai favorable que le CESE soit réduit dans ses capacités à 70% pour non seulement être présent dans les fora, mais accompagner cette Transition". Il pense d'ailleurs que les avis qui sortiront de là, permettraient aux acteurs de la société civile qui seront identifiés au niveau du Sénat et de l'Assemblée Nationale, de mieux utiliser les avis dans l'examen de la loi de finances qui est très important.

Monsieur Moulombi invite humblement le Président de la Transition à rester dans la notion que lui même a édicté lors son discours, c'est à dire, la probité, les enquêtes pour éviter le mélange de genres, mais surtout que cette transition ne donne pas un cliché du retour du Bongoisme sans tenir compte des principes de transparence. Cela pourrait être la tache d'huile dans la transition qui a bien commencé. Il attend du Général, que tous ceux qui font l'objet de haute trahison soient poursuivis par les juridictions compétentes.