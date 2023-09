Maroc: À Marrakech, un stade transformé en refuge pour les sinistrés

Au Maroc, le tremblement de terre, qui a frappé dans la nuit du 8 au 9 septembre 2023 une région du Haut-Atlas, au sud-ouest de Marrakech, a fait 2 946 morts et 5 674 blessés, selon un dernier bilan officiel établi le 13 septembre. Un stade de la ville elle-même a été transformé en refuge.

Au Maroc, c'est dans les montagnes qui entourent la ville que les victimes ont été les plus nombreuses et les dégâts les plus importants, mais Marrakech a elle-même été frappée.

Beaucoup de bâtiments se sont effondrés ou menacent tellement de tomber que leurs habitants ont dû partir de chez eux. C'est notamment le cas dans la médina et dans le quartier du Mellah. Pour les reloger, la municipalité a transformé le stade du 20-Août en camp de déplacés.

« Il y a des médicaments, le docteur et la nourriture. Il y a tout ici »

Des centaines de matelas flambant neufs sont alignés sur la pelouse synthétique du terrain de foot. Deux immenses tentes blanches tout en longueur ont été dressées, une pour les hommes, l'autre pour les femmes et les enfants.

Saloua est assise à côté de ses quatre enfants, âgés de 2 à 10 ans. « Le premier jour, on est resté dans la rue, explique-t-elle. Les enfants pleuraient. Le deuxième jour, mon immeuble est tombé. Je regardais les hommes qui sont tombés dans la rue. Je criais moi aussi. Dieu merci, ma famille est bien. Il y a des médicaments, le docteur et la nourriture. Il y a tout ici, les couches pour les enfants. »

Quelques dizaines de mètres plus loin, Meriem découpe du pain. Elle est arrivée ici avec sa fille, ses frères, sa tante et ses cousins. « Ma chambre à coucher et la chambre de ma tante sont tombées, raconte-t-elle. On n'était pas dedans, on est sortis en courant. Les premiers jours, on a dormi dans la rue. Mais hier et aujourd'hui, on habite ici. Ce sont les gendarmes qui nous ont demandé de venir ici parce que là-bas, c'est horrible, terrible. On est ici pour au minimum un mois et après on n'en sait rien. »

Les responsables n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, et n'ont pas pu communiquer le nombre exact de personnes effectivement relogées ici. La capacité d'accueil est de 750 personnes.