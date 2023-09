Congo-Kinshasa: LINAFOOT ligue 1 - Après VClub, AS Dauphin noir bat OC Renaissance par 1-0

Au lendemain de sa victoire sur VClub de Kinshasa, l'AS Dauphin noir de Goma a battu, l'OC Renaissance sur le score d'un but à zéro.

Ce match du championnat national de football de la RDC s'est joué, ce mercredi 13 septembre, au stade Tata Raphael à Kinshasa.

Le but de Gomatraciens a été marqué par le joueur Pembele Panda à la 35e minute de jeu.

Lundi 11 septembre, un seul match sur le deux prévus initialement au calendrier s'est joué.

Les Aigles du Congo ont battu FC Etoile du Kivu (2-0) au stade Tata Raphael.

Les buts sont l'oeuvre de Vinny Ndehaka à la 34eminute et Adambu Adopia à la 45+2e minute.

Les Aigles enregistrent ainsi leur première victoire en championnat depuis le début de la saison et compte désormais 4 points sur 12.

Le programme du calendrier réaménagé se présente comme suit :

Le 14 septembre au stade de Tata Raphaël VClub vs Les Aigles du Congo à 15h30

Le 17 septembre au stade Tata Raphaël AC Kuya vs AC Rangers à 13h30 et OC Renaissance vs DCMP à 15h30

Le 20 septembre au stade tata Raphaël AC Kuya vs AS Rangers à 13h30 et DCMP vs Dauphin noir à 15h30

Le 03 octobre au stade Diur Sanga Balende vs US Tshinkunku à 15h00