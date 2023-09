Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 Septembre 2023

Niger : Traitement de l’uranium- Orano cesse temporairement

Faute d’approvisionnement en intrants, Orano (ex-Areva) a suspendu l’activité de l’usine de sa filiale Somaïr. Mais assure n’être pas « en situation d’urgence à court terme ». Le producteur français d’uranium Orano (ex-Areva) a annoncé le 8 septembre suspendre les activités de traitement du minerai au Niger. Cette décision fait suite au coup d’État du 27 juillet et aux sanctions prises par la Cedeao, notamment la fermeture de la frontière terrestre avec le Bénin, d’où sont normalement exportées vers la France et le Canada ses quelque 2 000 tonnes de production annuelle, qui complique les activités de l’entreprise et son approvisionnement en produits chimiques entrant dans le traitement du minerai.« En raison de l’amenuisement de ses stocks de produits chimiques », le site de la Somaïr a « mis en place un aménagement progressif de l’organisation du travail » et a « anticipé ses activités de maintenance », indique Orano dans son communiqué. (Source : Jeune Afrique)

Cote d’Ivoire : Sénatoriales- Fin de la campagne des élections sénatoriales ce jeudi

Les élections sénatoriales ivoiriennes sont prévues le 16 septembre prochain dans 32 circonscriptions électorales. Ces échéances électorales permettront d'élire 64 sénateurs sur les 99 que compte le Sénat ivoirien (soit le tiers). Le Rassemblement des Houphoüetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti présidentiel ivoirien, part, sans aucun doute, favori à ces élections en ce sens que le collège électoral de ces élections sénatoriales est constitué des conseillers municipaux et régionaux. L'article 109 du code électoral ivoirien, précise-t-on, dispose que : « le collège électoral des sénateurs est composé de conseillers de district élus, conseillers régionaux, conseillers municipaux et des candidats à l'élection des sénateurs ».Malgré cette longueur d'avance sur ses adversaires (Pdci, Ppa-CI, indépendants) pour ces élections des sénateurs, le Rhdp joue gros dans certaines régions du pays comme le Bélier, la Nawa ou le Moronou, des localités où les candidats du parti au pouvoir ont été défaits lors des dernières élections régionales. Le Sénat ivoirien est composé de 99 sénateurs dont les deux tiers sont élus au suffrage universel indirect. Le tiers restant est désigné par le président de la République. (Source : abidjan.net)

Rdc : Insécurité - 2 semaines après la tuerie de l'armée, les familles à la morgue

Deux semaines après la tuerie de plus de 50 civils à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo (Rdc), attribuée à des militaires, les familles des victimes ont pu accéder mardi à la morgue où sont entreposés des dizaines de corps, en état de décomposition avancée. Dans des sacs mortuaires, disposés sur une bâche dans la cour de la morgue de l'hôpital militaire de Goma, « les corps sont méconnaissables, dans un état de putréfaction très avancé », explique, bouleversé, Georges Mongi Eliba, 53 ans, après avoir cherché sa petite sœur parmi les cadavres. (Source : africanews)

Libye : 3 000 morts dans une tempête tropicale- La Libye dans l’œil de Daniel

Le malheur n’arrive jamais seul. Le Maghreb est présentement en train de faire l’amère expérience de ce proverbe. Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023, un puissant séisme évalué à presque 7 à 9 sur l’échelle de Richter a frappé le Maroc faisant, entre autres, plus de 2 000 morts et autant de blessés dont 1000 dans un état grave, de nombreux disparus, d’énormes dégâts matériels, des villages entiers disparus de la carte et des secours qui s’organisent pour sortir des gravats quelques miraculés. Contrairement au Maroc qui dispose de moyens et jouit d’une certaine stabilité, c’est une autre donne qu’on note en Libye où deux gouvernements rivaux s’entredéchirent, sans jamais parvenir à conclure un accord de paix durable. (Source : l’Observateur Paalga)

Sénégal : Financement- La Banque islamique de développement alloue 238 millions de dollars

La Banque islamique de développement allouera un appui financier de 238 millions de dollars, soit plus de 135,66 milliards de francs Cfa, au Sénégal pour financer des projets visant à améliorer les conditions de vie des populations et à favoriser la réalisation des Objectifs de développement durable (Odd). Cette annonce a été faite à l'issue de son Conseil d’administration tenu le week-end dernier, via un communiqué. Cet appui financier destiné à des fins sociétales permettra de financer à hauteur de 42,8 millions de dollars l'amélioration du secteur des transports au Sénégal, indique la note.(Source : adakar.com)

Gabon : Football- « Patrice Neveu n’a pas été limogé »

Le limogeage de Patrice Neveu à la tête des Panthères n’est pas encore acté, selon Pierre-Alain Mounguengui, contrairement à ce qui est relayé sur les réseaux sociaux et certains journaux. Joint ce mercredi 13 septembre, le président de la Fegafoot annonce qu’une réunion sera organisée dans les tout prochains jours afin d’examiner les contours avant de prendre une décision finale qui sera communiquée de façon officielle. Très fortement relayée dans les réseaux sociaux et par certains journaux, l’information du limogeage du sélectionneur national des Panthères senior, Patrice Neveu, n’est pas encore confirmée. C’est du moins ce qu’a déclaré le 13 septembre le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) joint par Gabonreview.

Cameroun : Insécurité - Deux soldats du Bataillon d’intervention rapide tués

Deux soldats appartenant au Bataillon d’intervention rapide, une unité d’élite ont été tués dans une attaque de Boko Haram dans la soirée du lundi 11 septembre 2023. Les sources sécuritaires confirment l’information aux médias en donnant plus de précisions. Selon elles, les militaires sont partis de Mozogo dans le département du Mayo-Tsanaga pour fournir du renfort dans une zone attaquée et ont été fauchés par l’explosion de deux bombes artisanales. Deux autres soldats ont été blessés dans ces explosions. Sur un autre théâtre, les affrontements ont opposé les soldats du BIR et les éléments du Groupement polyvalent d’intervention de la gendarmerie aux membres de Boko Haram à Nguétchéwé.(Source : journal du Cameroun)