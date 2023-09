Afrique de l'Ouest: Réponse de la Croix-Rouge malienne et du CICR dans la région de Tombouctou

communiqué de presse

Bamako (CRM/CICR) - Suite aux événements tragiques de ces derniers jours dans le Nord du pays, la Croix-Rouge malienne (CRM) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se sont efforcés de fournir une aide d'urgence aux populations affectées par ces incidents.

À la suite de l'attaque contre un bateau de la compagnie malienne de navigation (COMANAV) le jeudi 7 septembre, le CICR et la CRM ont aidé à la prise en charge de 21 blessés, dont 5 graves, évacués à l'hôpital régional de Gao soutenu par le CICR depuis de nombreuses années.

Par ailleurs, depuis le samedi 9 septembre au soir, nos équipes fournissent des repas aux 407 rescapés toujours présents à Rharous. Un soutien psychosocial et la possibilité de contacter leurs familles sont également offerts aux rescapés par les volontaires de la CRM de Rharous.

Le weekend dernier, les équipes de la Croix-Rouge ont conduit des missions d'évaluation des besoins humanitaires auprès des populations civiles affectées par la violence armée à Ber et Foyta. À Ber et ses environs immédiats, une assistance alimentaire d'urgence a également pu être délivrée à près de 300 familles. Cela inclut de la nourriture, des kits d'hygiène et des objets ménagers de base. Des lots de médicaments, y compris contre la malaria, ont également pu être livrés aux centres de santé communautaire de la zone.

%

« Cet appui vient au bon moment. On n'avait plus rien à manger. Dès que je rentre, je vais cuisiner », s'exprime Mariama, toute reconnaissante, une bénéficiaire de l'assistance donnée à Ber.

Finalement, dans certaines localités du Gourma, le CICR et la CRM ont fourni une assistance à 1645 familles récemment déplacées ou affectées par le conflit afin de leur permettre de s'approvisionner en nourriture et autres articles ménagers de base directement sur le marché local.

« La CRM et le CICR restent plus que jamais engagés pour venir en aide, autant que possible, aux personnes affectées par le conflit et les changements climatiques à travers le Mali », souligne Nouhoum Maiga, Secrétaire général de la Croix-Rouge malienne.

« Il est crucial que le CICR et la CRM puissent continuer à avoir accès aux populations civiles victimes de la violence afin de pouvoir continuer à leur porter assistance et surtout de faire en sorte que les populations civiles soient protégées et respectées », déclare pour sa part Antoine Grand, chef de la délégation du CICR au Mali.

La CRM, créée en 1965, est présente sur l'ensemble du territoire national à travers un réseau de centaines de comité locaux et de milliers de volontaires. Elle appuie les communautés locales à travers ses interventions humanitaires d'urgence, mais aussi des initiatives visant à renforcer la résilience et le relèvement précoce des populations touchées par la crise.

Présent au Mali depuis 1991, le CICR a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés, de leur porter assistance et de promouvoir le respect du droit international humanitaire.

Organisations impartiales, neutres et indépendantes, la CRM et le CICR agissent au Mali en partenariat étroit, main dans la main, afin de répondre au mieux aux besoins humanitaires les plus criants.