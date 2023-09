Maroc: Circulation des véhicules lourds et des camions interdite sur un tronçon de la RN n°7 au PK n°284, déviation possible (ministère)

Rabat — La circulation des véhicules lourds et camions est interdite sur la route nationale (RN) n°7 reliant Tahanaoute à Taroudant au point kilométrique (PK) n° 284 au niveau des douars Tamsoult et Ait Youba à la commune Tizi N'Test, a annoncé, mercredi, le ministère de l'Equipement et de l'Eau, proposant une solution de déviation via l'autoroute A3, la RN n°8, puis la RN n°10.

"La route nationale n°7 reliant Tahanaoute à Taroudant est interdite aux véhicules lourds et camions au droit du point kilométrique n° 284, au niveau des douars Tamsoult et Ait Youba à la commune Tizi N'Test relevant de la province de Taroudant", précise le ministère dans un communiqué.

Suite au séisme de vendredi dernier, "le point précité a subi d'importantes dégradations, rétrécissant la chaussée et la rendant inadaptée au passage des véhicules lourds et des camions", explique la même source.

Le ministère indique que "la déviation est possible en empruntant à partir de Marrakech l'autoroute A3 ou la route nationale n°8 vers Agadir puis la route nationale n° 10 vers Taroudant".

"Le ministère de l'Equipement et de l'Eau appelle également tous les usagers de la route à faire preuve de plus de prudence lors de la traversée de ce tronçon de route et à éviter de l'emprunter sauf cas d'extrême nécessité", souligne le communiqué.