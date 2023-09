Maroc: Al Hoceima - Avortement d'une tentative d'immigration illégale et arrestation de 17 candidats à l'immigration (source sécuritaire)

Al Hoceima — Les éléments de la Sûreté régionale d'Al Hoceima ont pu, sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), mettre en échec, aux premières heures de la matinée de mercredi, une tentative d'immigration illégale par voie maritime, et ont procédé à l'arrestation de 17 candidats à l'immigration.

Cette opération a eu lieu sur le littoral de la ville d'Al Hoceima, a indiqué une source sécuritaire, notant que les recherches et investigations menées ont abouti à l'interpellation des candidats à l'immigration et la saisie d'un bateau pneumatique, d'un moteur marin, de six contenants de carburants, en plus d'huiles moteur et de trois pompes à air.

Les mis en cause ont été mis à la disposition de l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, tandis que les recherches et investigations se poursuivent pour l'interpellation des organisateurs impliqués dans l'activité de ce réseau criminel, précise la même source.

Cette opération sécuritaire s'inscrit dans le cadre des efforts inlassables déployés par les services de la DGSN et de la DGST en matière de lutte contre le phénomène de l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ajoute-t-on.