Cote d'Ivoire: Traçabilité Café-cacao- Le gouvernement instaure un système national

Dans le cadre de la gestion efficiente du binôme Café-cacao, le gouvernement a décidé en conseil des ministres, le mercredi 13 septembre 2023, d’instaurer un système national de traçabilité. Selon le ministre de la Communication et de l’économie numérique, Amadou Coulibaly, par ailleurs porte-parole du gouvernement, ce dispositif s’inscrit dans le cadre du programme d’amélioration du mécanisme de gestion des flux physiques et financiers des produits café et cacao initié par le Conseil du Café-Cacao.

Selon lui, « le système informatique d’enregistrement des opérations commerciales et d’un système d’étiquetage des sacs pour l’identification du producteur et de la zone de provenance des produits, de façon à reconstituer le parcours des produits café et cacao, depuis leur zone de production jusqu’au client final »

Ce dispositif, a poursuivi le porte-parole du gouvernement, permettra de déterminer l’origine des produits café et cacao à chaque niveau du circuit de commercialisation, de faire respecter le prix minimum garanti d’achat bord champ aux producteurs, de sécuriser les transactions financières dans la filière café-cacao et de préserver la qualité des produits en favorisant le respect des standards minimaux de durabilité.