Madagascar: Ligue des Champions / D2 National - La deuxième phase débute demain

Les amateurs de football à Madagascar ont les yeux rivés sur le début de la deuxième phase de la compétition nationale de football « Ligue des Champions » - deuxième division 2023. Cette phase débutera demain et se déroulera jusqu'au 24 septembre, sur deux sites différents, à Mahajanga et à Antsirabe, avec un ensemble de groupes préalablement répartis et un calendrier de matchs déjà établi. Les 12 équipes victorieuses lors de la première phase de la compétition ont été divisées en deux groupes de six équipes chacun.

La compétition s'annonce donc féroce, car seules les deux meilleures équipes de chaque groupe auront le privilège de passer à la prochaine étape, la redoutable « Poule des As ». La « Poule des As » déterminera les champions et les vice-champions de cette phase cruciale de la compétition. Ces équipes chanceuses recevront les billets qui les propulseront directement vers la compétition « Orange Pro League », une opportunité inestimable pour briller au plus haut niveau du football malgache.

Le site de Mahajanga accueillera des rencontres entre des équipes telles que le Fc Zoya Boeny, Kfca Diana, Espoir Betsiboka, 3fb Alaotra Mangoro, Tgbc Atsinanana, et As3a Amoron'i Mania. Pendant ce temps, le site d'Antsirabe verra s'affronter des équipes telles que le Cjft Betania Atsimo-Andrefana, le Fc Jsa Level Ihorombe, le Fc Jm Androy, le Fc Inate Vakinankaratra, Jet Bongolava, et l'As Jfc Atsimo-Andrefana, chacune luttant avec acharnement pour décrocher les tickets pour la poule des As.