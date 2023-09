Afrique: Salon de la créativité Voatra - La 10éme édition du 25 au 28 octobre au Kianja Barea

La dixième édition du salon de la créativité « Voatra » se tiendra du 25 octobre au 28 octobre prochain au Kianja Barea. Une édition qui sera marquée une fois de plus par la promotion des petites et moyennes entreprises. La Chambre de Commerce et d'Industrie d'Antananarivo (CCIA) a réitéré, hier, lors d'une conférence de presse que la tenue de ce salon est la concrétisation de son objectif de favoriser le dynamisme économique et commercial de la région Analamanga, sa zone circonscription, en particulier par l'appui aux micros petites et moyennes entreprises ainsi que leurs groupements et associations coopératives et clusters et de promouvoir le « vita malagasy ».

Comme toute foire qui se respecte, l'événement sera bien évidemment marqué par les stands où seront exposés les produits issus de la créativité des participants qui ont été sélectionnés sur la base de ce critère de créativité. Des conférences, ateliers, formations et témoignages d'entrepreneurs sont également prévus. La CCIA organisera également des rencontres B to B pour développer et promouvoir les partenariats entre les MPME avec cette fois-ci, un système de suivi pour l'effectivité des opérations prévues.

Enfin, et non des moindres, cette 10éme édition du salon de la créativité sera une occasion pour les visiteurs de découvrir les potentiels de la région dans différents secteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'artisanat, ou encore la transformation agroalimentaire. Notons que pour une meilleure visibilité des exposants, une version en ligne du salon est disponible en permanence sur le site de la CCIA. Cette 10éme édition du salon Voatra est placée sous le thème « dix ans d'appui à la créativité et à la chaîne de valeurs du vita malagasy ».