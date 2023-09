Madagascar: RN2 - Un camion benne, accidenté à Marovoalavo

Un accident impliquant un camion benne transportant des gravillons a secoué la RN2 (Route Nationale 2) à hauteur de Marovoalavo, Fokontany Fierenana, Commune rurale Beforona, dans le District de Moramanga. L'accident s'est produit au PK 156+700, sur une descente à double virage, lorsque le camion a subi une crevaison de pneus, le forçant à basculer sur le flanc gauche, à l'opposé de sa direction initiale.

Fort heureusement, cet accident n'a entraîné ni blessé ni perte de vies humaines, mais les dégâts matériels sont considérables. Cependant, cette situation met en lumière un problème sous-jacent : la sécurité routière et l'état des routes nationales.

Selon les informations recueillies sur les lieux de l'accident, la mauvaise qualité de la route a été identifiée comme l'une des causes majeures de l'accident. La RN2, malgré son importance en tant que route de liaison essentielle, est confrontée à des défis persistants liés à l'entretien et à la réparation. La dégradation de la chaussée et la présence de nids-de-poule sont des problèmes courants qui mettent en péril la sécurité des conducteurs.

Il est préoccupant de constater que les accidents impliquant des camions sont devenus une occurrence quasi quotidienne sur la RN2. Cela souligne l'urgence d'une action pour améliorer les conditions routières et renforcer la sécurité sur cette route nationale essentielle.

Les autorités compétentes sont encouragées à prendre des mesures pour remédier à ces problèmes. Cela comprend non seulement la réparation et l'entretien régulier de la RN2, mais aussi la mise en place de mesures de sécurité telles que des panneaux d'avertissement, des zones de dégagement, et des contrôles de vitesse renforcés pour les véhicules lourds.

Il est essentiel de garantir que la RN2, en tant que lien vital pour le transport de marchandises et de passagers, offre des conditions de sécurité optimales pour tous les usagers de la route. En procédant ainsi, nous pouvons espérer réduire le nombre d'accidents routiers et préserver des vies tout en favorisant un réseau routier plus efficace et fiable pour l'ensemble de la région.