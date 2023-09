Madagascar: Disparition d'un agent de BNGRC - Probabilité d'une disparition volontaire, selon les enquêteurs

La disparition mystérieuse de Jeremia Razafiarimanana, un jeune employé de la BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes) et doctorant à l'Université de Toamasina, suscite de vives inquiétudes. Jusqu'à hier, Jeremia demeure introuvable, laissant sa famille et ses collègues dans l'angoisse. Cette disparition a incité les enquêteurs à explorer diverses pistes, y compris celle d'une possible disparition volontaire.

Le directeur de la Gestion des Risques et des Catastrophes, Paolo Emilio Raholinarivo Solonavalona, a révélé que Jeremia avait déjà connu des épisodes de disparition par le passé. « Souvent, il disparaît pendant un certain temps, pour ensuite réapparaître. Mais le BNGRC est actuellement à sa recherche, et nous menons une enquête approfondie« , a déclaré le directeur. Cette information a conduit à l'hypothèse selon laquelle Jeremia, âgé de 30 ans, aurait pu orchestrer sa propre disparition.

La famille de Jeremia a rapidement signalé sa disparition aux autorités, exprimant son inquiétude et son désir de le retrouver. Les dernières nouvelles concernant cette affaire rapportent la découverte de sa voiture, une Toyota Yaris, sur la RN4, à Mandikamanana Mahatsinjo, avec les roues avant crevées et en direction de Mahajanga. Cependant, Jeremia n'était pas dans le véhicule au moment de la découverte. Les gendarmes, dépêchés sur les lieux, n'ont pas trouvé de suspect à bord du véhicule.

Il est important de noter que Jeremia a été vu pour la dernière fois le 6 septembre aux environs de 16 heures, sur son lieu de travail à la BNGRC Avaratr'Antanimora. Il a quitté son lieu de travail au volant de sa Toyota Yaris, mais depuis lors, il est introuvable. Malgré les différentes hypothèses émises quant à sa disparition, l'enquête se poursuit activement pour élucider ce mystère.

Cette situation préoccupante suscite de nombreuses questions quant aux circonstances entourant la disparition de Jeremia Razafiarimanana. La famille, les amis et les collègues espèrent ardemment que les enquêteurs pourront bientôt apporter des réponses à leurs inquiétudes et retrouver Jeremia sain et sauf.