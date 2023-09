Madagascar: FMF/Election - Alfred Andriamanampisoa candidat !

Le président de l'Elgeco Plus Alfred Andriamanampisoa est le troisième candidat à la course pour être le nouveau locataire de la Maison du football à Isoraka. L'élection du 14 octobre, dont le lieu n'est pas encore connu, s'annonce palpitante.

C'est fait ! Alfred Andriamanampisoa est candidat au poste de président de la Fédération malgache de football. L'ancien vice-président de cette instance nationale a déposé son dossier de candidature hier à Isoraka où il a été accompagné par une forte délégation. Seize présidents des ligues sont derrière ce candidat alors qu'il suffit de deux ligues pour signer la lettre de caution. S'ils sont tous fidèles et que personne ne trahit cette confiance, sa victoire serait logique et que cette élection du 14 octobre ne serait qu'une formalité.

« La FIFA met toujours l'accent sur la tenue des élections justes et transparentes. J'espère que le football prendra encore un nouveau souffle après cette AG Élective. On continuera ce que nous avons déjà commencé », a noté le candidat Alfred Andriamanampisoa. En effet, six ligues n'y étaient pas présentes hier pour soutenir ce candidat. « Ce sont les ligues qui m'ont demandé de présenter ma candidature. Elles sont convaincues qu'ensemble, on peut redynamiser le football malgache, surtout après mes deux échecs à Sambava et à Toliara lors des dernières élections», a-t-il ajouté.

En effet, deux autres candidats ont déposé leur candidature discrètement. Il s'agit du premier vice-président et président par intérim Victorien Andrianony et de l'ancien secrétaire général, Stan Rakotomalala. Ils ne sont donc que trois candidats dans cette course jusqu'à hier, la veille de la date limite du dépôt de candidature. Aujourd'hui jusqu'à 18 heures, c'est la dernière ligne droite pour ceux qui veulent encore se manifester.

Pour l'élection des membres du comité exécutif, la commission électorale a publié ce week-end une liste provisoire de 47 candidats. La date butoir du dépôt était le 7 septembre dernier. Des figures bien connues dans le monde du football sont parmi les prétendants. Pourtant, la liste définitive n'interviendra qu'après le délai de recours ou après décisions de la commission de recours le cas échéant. Pour rappel, la date des élections est prévue pour le samedi 14 octobre dont le lieu n'est pas encore déterminé.