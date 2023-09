Madagascar: Observation des élections - 73 associations et organisations de la société civile ont eu leur agrément

L'effectif des observateurs nationaux, issus des associations et de la société civile, ne cesse d'augmenter. Selon les explications, ils sont au nombre de 73 à avoir eu leur agrément de la part de la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Ils sont issus des associations et des organisations de la société civile.

Toujours est-il que la demande pour l'observation des élections n'est pas encore close. Ainsi d'après Randriamalala Robert Charlie, représentant de la société civile Safidy, « l'augmentation des observateurs s'avère important, vu le nombre des bureaux de vote éparpillés dans toute l'île et pour garantir également la transparences élections ».

C'est ce qu'il a déclaré lors de l'atelier portant sur la confection d'une charte pour les observateurs et qui s'est déroulé, hier, à Andraharo. Un des objectifs est de couvrir tous les bureaux de vote. Une grande ambition, dans la mesure qu'il y ait 27375 bureaux de vote. Sur ce point d'ailleurs la distribution des cartes d'électeurs a débuté le 10 septembre dernier. La campagne électorale mais surtout le déroulement du scrutin font partie aussi de leur mission.

Recommandations

Cet atelier a été également mis à profit pour donner de plus amples explications en matière d'observation électorale notamment la couverture des circonscriptions électorales ainsi que de la participation citoyenne. Il en est de même des textes relatifs au régime général des élections et des référendums. A cette occasion, la Ceni a aussi confectionné un guide pour avancer des recommandations et des propositions aux observateurs électoraux.

Ce qui suppose des ressources adéquates. Faut-il souligner que les simples citoyens ont aussi un droit de regard sur le processus électoral. En effet, l'observation des élections constitue pour eux une occasion privilégiée d'être acteurs dans la vie de la société et d'assumer la prise de responsabilité. Faut-il rappeler que les 22 et 23 mars derniers, des organisations de la société civile et des partis politiques engagés dans l'observation électorale se sont penchés sur la question pré-électorale.