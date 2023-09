Madagascar: Isotry - Une rue complètement coupée à la circulation pour cause d'amoncellement d'ordures !

La rue reliant le marché de la Petite vitesse à Isotry est complètement coupée à la circulation, la chaussée étant entièrement couverte d'une montagne d'ordures ! En effet, l'amoncellement des ordures sur place ne permet plus aux véhicules de rouler, tandis que les deux roues et les piétons doivent se frayer un chemin à travers les détritus en tous genres.

« Depuis la fin des jeux des îles, plus aucun enlèvement d'ordures n'a plus eu lieu ici et les déchets s'accumulent sous une odeur insoutenable », se plaignent les riverains et les marchands en place sur cette partie d'Isotry. Ainsi, pour rejoindre le quartier d'Isotry, les véhicules doivent effectuer un détour et passer du côté du grand marché. Les usagers s'indignent de la situation et en appellent au maire pour faire le nécessaire.

« C'est intolérable ! Durant les jeux des îles, les ordures étaient régulièrement enlevées et les lieux, beaucoup plus propres que d'habitude, peut-être pour ne pas se couvrir de honte, mais une fois les étrangers partis, voilà ce qui nous arrive ! », n'a pu s'empêcher de dire une marchande habituée des lieux, hier.

De son côté, le premier responsable du marché d'Isotry a affirmé qu'en effet, les cadences des camions pour l'enlèvement des ordures ne sont plus ce qu'elle était depuis une dizaine de jours, mais avance qu'une opération d'assainissement des lieux est prévue incessamment. Les usagers pour leur part, en attendent la concrétisation.