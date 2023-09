Afrique du Nord: À l'aéroport de Tunis, des Libyens pressés de retrouver leurs proches et de «se rendre utiles»

Trois jours après la tempête Daniel qui a ravagé l'est de la Libye, le choc est toujours très grand dans le pays. Il l'est aussi au sein de sa diaspora. Parmi les villes qui accueillent de nombreux Libyens, il y a Tunis où certains viennent notamment se faire soigner ou séjourner. Là-bas, l'aéroport a été pris d'assaut.

Au comptoir d'enregistrement du vol pour la ville de Benghazi en Libye, un lourd silence. Mohamed, jeune trentenaire au sourire aussi triste que le regard, avoue son émoi : « Je suis venu à l'aéroport pour essayer d'attraper un vol plus tôt et on sentait déjà les effets du désastre ici même, à l'aéroport de Tunis. J'ai vu des personnes qui essayaient de partir en Libye pour retrouver leurs proches, les gens qu'ils aiment. J'ai vu des personnes s'effondrer en pleurant, ce genre de scènes. »

Son téléphone à la main, Mohamed confie que ses frères l'ont prévenu : rien ne peut le préparer à ce qu'il va découvrir sur le terrain.

« On ne se demande même plus qui est porté disparu, mais quelle famille a disparu »

À quelques mètres de lui et tout aussi sonné, un jeune couple. Ils étaient en vacances en France et ont décidé de rentrer immédiatement au pays. « On ne se demande même plus qui est porté disparu, mais quelle famille a disparu parce que des familles entières ont disparu d'un coup, explique un autre Mohamed. La situation est catastrophique. On a des amis et de la famille à Derna. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait rien de ce qu'ils sont devenus. »

Le regard hagard lui aussi, un jeune homme demande à prendre la parole. Ahmed dit être footballeur dans l'équipe nationale des moins de 20 ans en Libye. « Certains de mes coéquipiers sont morts, affirme-t-il. Que Dieu ait leur âme. En rentrant, on va essayer d'aider comme on peut, se porter volontaire. On fera ce qu'on pourra. »

Depuis le drame, les vols pour Benghazi depuis Tunis affichent complet.