Cote d'Ivoire: Réhabilitation du couvert forestier - Le gouvernement crée trois Agroforêts

Trois Agroforêts ont été créées dans les régions du Cavally et du Guémon, de San Pedro et de la Nawa, en vue de se régénérer et de réhabiliter le couvert forestier ivoirien. Le porte-parole du gouvernement a fait cette annonce au terme du Conseil des ministres, le 13 septembre 2023. Rapporte le Cicg

« Le Conseil a adopté trois décrets portant création de trois Agroforêts. Il s’agit du décret portant création de l’Agro-forêt de Scio (89 650 hectares) dans les régions du Cavally et du Guémon, celui portant création de l’Agro-forêt de la Haute-Dodo (174 415 hectares) dans la région de San Pedro et du décret portant création de l’Agro-forêt des Rapides-Grah (273 804 hectares) dans les régions de San Pedro et de la Nawa », a annoncé Amadou Coulibaly.

Conformément à la Politique de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts engagée par le gouvernement, ces décrets érigent en Agro-forêt, les forêts classées de Scio, de la Haute-Dodo et des Rapides-Grah, dans les localités sus-indiquées. Ce statut permettra à ces forêts classées, dont le taux de dégradation oscille entre 90% et 95%, de se régénérer et de réhabiliter le couvert forestier dans leur périmètre de localisation, tout en maintenant la production agricole par la pratique de l’agroforesterie.