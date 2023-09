Tunisie: A l'occasion de la réouverture du Musée national du Bardo - Cérémonie en l'honneur des diplomates étrangers et visites guidées

TUNIS — Le Musée national du Bardo fait peau neuve et ouvre officiellement ses portes ce jeudi 14 septembre après avoir été fermé durant plus de deux ans.

De grands travaux de restauration et de réaménagement ont eu lieu dans ce musée emblématique inauguré en 1888, après la dernière restauration qui remonte à plus d'une décennie avec des travaux de rénovation et d'extension ayant eu lieu de 2009 à 2012.

La fermeture du musée du Bardo, le 25 juillet 2021, a été décidé après le gel des activités du parlement qu'abrite le même palais beylical, situé dans le quartier du Bardo à Tunis.

En prévision de son ouverture au public, le musée du Bardo a abrité, mercredi soir, une cérémonie officielle en l'honneur des diplomates arabes et étrangers accrédités en Tunisie. Des visites guidées, en français et en arabe, ont été faites au profit des invités de ce musée classé patrimoine national qui s'est offert un grand lifting.

La cérémonie présidée par la ministre des Affaires Culturelles, Hayet Ketat Guermazi, a été marquée par la présence des responsables des institutions en charge du patrimoine dont Tarek Baccouche qui a fraichement pris ses fonctions à la tête de l'Institut national du Patrimoine (INP) en tant que Directeur Général, Daouda Sow, Directeur général de l'Agence de Mise en Valeur et du Patrimoine et de Promotion Culturelle de Tunisie (AMVPPC) et Fatma Naït Yghil qui dirige le musée depuis 2018.

%

Dans son allocution, la ministre a déclaré « nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer la réouverture du musée après une fermeture qui a permis d'effectuer des travaux de restauration, de réhabilitation et de rénovation ». Et d'ajouter, « des travaux de protection et de consolidation du monument historique et des pièces muséographiques, des interventions qui visent l'amélioration de la qualité d'exposition et de la mise en valeur de nombreuses pièces maitresses du musées ».

Dans ce contexte, la ministre a souligné que « contrairement à ce qui a été dit, le musée avait continué de fonctionner et ses employées travaillaient en permanence afin de terminer la restauration qui se faisait d'une manière assez minutieuse et par conséquent nécessitait plus du temps afin de préserver la grande valeur de ses oeuvres ».

Mme Ketat a adressé ses remerciements à plus de 32 ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédites en Tunisie pour « leur mobilisation, leur présence et leur partage avec nous de ce beau moment de réouverture de l'un des prestigieux joyaux du patrimoine tunisien, le musée national du Bardo... »

A cet égard, la directrice du musée, Fatma Naït Yghil, a souligné que les nouveaux travaux de restauration et d'entretien réalisés sur plus de deux ans étaient « assez importants pour le musée » qui accueillera de nouveau ses visiteurs après avoir pris un grand lifting.

Cette chercheuse à l'Inp et spécialiste de l'époque romaine a expliqué que « les travaux de restauration ont été faites par selon les nouvelles normes internationales de réaménagement et de restauration. » « Pour la première dans l'histoire du musée, les travaux n'ont pas couvert uniquement les collections archéologiques et historiques mais également le bâtiment », a-t-elle fait savoir.

Longtemps fermées au public, de nouvelles salles sont désormais ouvertes et autres ont été créées. Certaines pièces qui étaient mal exposées ont été restaurées et placées dans un emplacement plus stratégique pour mettre en valeur leur importance muséale et historique. De nouvelles pièces ont été rajoutées aux collections existantes dont la grande mosaïque au grand hall du musée qui abrite également la plaque commémorative à la mémoire des victimes de l'attentat du 18 mars 2015.

A l'occasion de la réouverture du musée du Bardo, sa directrice a déclaré qu'une croisière fera escale, jeudi, au port de la Goulette, avec près de 400 touristes attendus. Elle a encore souligné le rôle éducatif du musée pour les nouvelles générations et dont l'ouverture coïncide avec la rentrée scolaire.

Le musée accueillera ses visiteurs quotidiennement de 9h.30 à 16h.30heures.