Congo-Kinshasa: Coopération - L'Algérie entend favoriser les échanges culturels avec le Congo

La rencontre entre l'ambassadeur d'Algérie en République du Congo, Azedine Riache, et la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa, a porté sur les échanges culturels entre les Congolais et les Algériens.

L'un des plus grands sinon le plus grand pays d'Afrique, l'Algérie, compte environ quarante-trois millions d'habitants. Au regard de cet atout démographique, son ambassadeur en République du Congo, Azedine Riache, entend mener une diplomatie visant à favoriser la coopération et les échanges culturels entre les deux peuples, congolais et algériens.

Il l'a fait savoir lors du tête-à-tête qu'il a eu avec la directrice générale du Mémorial Pierre-Savorgnan-de-Brazza, Bélinda Ayessa.

Ces échanges culturels viennent consolider davantage les liens historiques datant des milliers d'années entre la République du Congo et l'Algérie. Pour sa part, Bélinda Ayessa, profitant de la venue de son hôte de marque, Azedine Riache, en ce haut lieu de mémoire du Congo, lui a expliqué l'apport que son pays, l'Algérie a joué dans le transfert des restes de Pierre Savorgnan de Brazza et sa famille au Congo Brazzaville ; ce qui explique d'ailleurs la présence du drapeau de l'Algérie dans les jardins du mémorial.

A l'issue de sa visite, l'ambassadeur d'Algérie a mis un accent sur la diplomatie culturelle. « Nous sommes dans un point de croisement des carrefours des rencontres entre le passé, le présent et aussi pour nous projeter vers l'avenir.

Nous sommes devant un autre champ d'action de la diplomatie, c'est la diplomatie culturelle, une diplomatie douce mais aussi forte, parce qu'elle rapproche et met en synergie et en inter activités des peuples et des cultures.

Je suis également très content de voir l'emblème nationale flotter dans cette terre comme reconnaissance du rôle de l'Algérie dans la concrétisation de cette oeuvre », a-t-il déclaré.