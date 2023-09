Afrique: Amical FIFA - La RDC s'incline face à l'Afrique du Sud à Johannesburg

Après une brillante qualification en phase finale de la 34e édition de la CAN grâce à leur succès face au Soudan, les Léopards ont perdu en amical à Johannesburg devant les Bafana Bafana d'Afrique du Sud.

Les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) se sont inclinés, le 12 septembre, à Orlando Stadium de Johannesburg face aux Bafana Bafana d'Afrique du Sud par zéro but à un en match amical Fifa. L'avant-centre Lyle Foster de Burnley FC en Premier League anglaise a inscrit l'unique but de la partie en faveur des Sud-Africains à la 25e minute de jeu.

Cette défaite succède à la qualification pour la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) prévue pour janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire, obtenue haut la main, le 9 septembre, au stade des Martyrs à l'issue du net succès des joueurs du sélectionneur Sébastien Desabre face aux Crocodiles du Nil du Soudan par deux buts à zéro en dernière journée des éliminatoires de ladite CAN. Et surtout, ce revers marque la fin d'une série de 12 matchs dont la défaite des Léopards A depuis la dernière défaite face aux Soudan il y a plus d'une année en deuxième journée des éliminatoires.

Et pour cette rencontre amicale en terre sud-africaine, le technicien français a tenu à faire un turn-over, en accordant du temps de jeu en sélection à ceux qui étaient remplaçants contre le Soudan. Certes, le gardien de but Lionel Mpasi-Nzau de Rodez en Ligue 2 en France a gardé les perches congolaises, comme lors du match du samedi. Mais la défense a été totalement recomposée avec Joris Kayembe sur le côté gauche, Jordan Ikoko à droite, alors que la charnière centrale a été occupée par Henoc Inonga Baka du SC Simba de Tanzanie et Rocky Bushiri d'Hibernian en Ecosse.

Au milieu de terrain, Omenuke Mfulu de Las Palmas en Espagne (remplacé à la 72e minute par Charles Pickel Monginda) et Edo Kayembe de Watford en Championship anglaise (remplacé à la 58e minute par Pelly Ruddock Mpanzu de Luton Town) se sont occupés de la récupération. Chadrac Akolo de Saint-Gallen en Suisse a été placé comme excentré gauche, Yoane Wissa de Brentford en Premier League anglaise dans l'axe (remplacé à la 58e minute par Aldo Kalulu) et Silas Katompa de Stuttgart en Allemagne à droite (remplacé à la 83e minute par Meschak Elia).

Jackson Muleka de Besiktas en Turquie (remplacé à la 72e minute par Fiston Mayele Kalala) a constitué le danger direct devant la défense sud-africaine. Les hommes de Desabre ont ainsi été disposés en 4-2-3-1.

Et les Léopards ont affiché des statistiques assez appréciables, mais peu inspirés, ayant évolué sans créateur de jeu, face aux Bafana Bafana conduits par le technicien belge Hugo Broos, avec le meneur de jeu Percy Tao d'Al Ahly d'Egypte et Lebo Mothiba de Strasbourg en Ligue 1 en France, et une belle fourchette des joueurs évoluant au pays comme Saleng, Xulu, Zakhele Lepasa, Mayambela, Grant Kekana, Aubrey Modiba, Mbunjana, Bathusi Aubaas, le gardien de but Ricardo Goss, Mothobi Mvala, etc. Si les Congolais ont cadré 8 tirs contre 3 pour les Sud-Africains, et 7 corners pour les Léopards contre 6 au cours de ce match, cependant, la possession de balle congolaise a été de 47% contre 53 % pour les Sud-Africain, avec un taux de précision de passe de 79 % contre 84 % pour les Bafana Bafana.

Le nombre de quatre cartons jaunes contre un seul pour les Congolais traduit leur fort engagement des joueurs d'Hugo Broos par rapport aux Léopards, avec 14 fautes sud-africaines contre 9 Congolaises. Les satisfactions congolaises de manière unanime seraient le latéral gauche Joris Kayembe de Genk en Belgique et l'ailier droit Silas Katompa qui a apporté du danger dans la défense sud-africaine, ainsi que le milieu de terrain Charles Pickel Monginda entré en jeu en deuxième période, le gardien de but Lionel Mpasi auteur de trois arrêts décisifs, etc.

Avant la phase finale de la CAN, les Léopards prennent rendez-vous pour novembre, à l'ouverture des éliminatoires de la 23e édition de la Coupe du monde de football 2026 conjointement au Canada, aux Etats=Unis et au Mexique, notamment le 13 novembre face aux Mourabitounes de la Mauritanie (qualifiés dans le même groupe de la RDC pour la CAN), et le 20 face à nouveau aux Crocodiles du Nil du Soudan.

La RDC partage le groupe B avec le Sénégal, la Mauritanie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Togo. Et le Sénégal battu en amical (0 but à 1) à Dakar par l'Algérie.