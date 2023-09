Afrique: SALON VOATRA - Les produits « Vita Malagasy » au devant de la scène

La dixième édition du « Salon de la créativité Voatra » se tiendra le mois d'octobre de cette année au stade Barea Mahamasina. Comme toutes les éditions précédentes, cet événement sera une occasion de promouvoir les produits « Vita Malagasy ».

Une édition particulière pour le « Salon de la créativité Voatra » qui se tiendra cette année au stade Barea Mahamasina, les 25 au 28 octobre prochains. Ce rendez-vous annuel organisé par la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo (CCIA) sera à sa dixième édition. Depuis dix ans, entrepreneurs, producteurs et artisans de différents horizons se regroupent dans un espace ou ils peuvent interagir avec le public ou entre eux.

À en croire Rivo Rakotondrasanjy, Président de la CCIA, le « Salon Voatra » a porté durant ses précédentes éditions les entrepreneurs, individuels ou regroupés au sein de coopératives sur le devant de la scène pour avoir une plus grande visibilité. La dixième édition ne dérogera pas à cette règle. « Il est du devoir de la Chambre de commerce et d'industrie de soutenir les initiatives des entreprises, petites ou moyennes ainsi que les coopératives.

D'où cette initiative de regrouper ces acteurs économiques dans ce salon, nous avons toujours fait cela pour les éditions précédentes, nous allons davantage soutenir ces entrepreneurs à travers le SalonVoatra », explique-t-il lors d'un entretien avec la presse hier.

Pour happer plus d'opportunités d'investissement mais aussi de visiteurs, les organisateurs ont, cette fois-ci, misé sur une exposition-vente d'envergure avec quarante-cinq exposants individuels et/ou en coopératives, des entités qui sont effectivement à la croisée des chemins pour ce qui en est des chaînes de valeurs dans la manufacture des produits « Vita Malagasy ». Justement, les organisateurs ont décidé de placer cet événement sous le thème « Dix ans d'appui à la créativité et à la chaîne de valeurs du vita gasy ». Il y aura également une multitude de stands.

Les entrepreneurs, coopératives plus d'autres groupements pourront aussi parler avec des opérateurs de marchés ou encore des industriels dans le cadre de rencontres B to B ou encore B to C. Une attention particulière sera accordée aux petites entreprises et entrepreneurs qui ont participé aux éditions précédentes, lors de ces rencontres et conférences. « Ce seront des rencontres qui pourront aider considérablement les Petites et moyennes entreprises et autres groupements économiques à améliorer davantage leur business model et leurs produits.

Il ne s'agit pas simplement d'une énième session de monologue à n'en pas finir, ce que nous proposons cette année c'est vraiment de pouvoir promouvoir davantage les produits Vita Malagasy, mais aussi faire en sorte d'aider ces producteurs à améliorer leurs créativités », confie Harinivoson Mino Andriamijoro, président du comité d'organisation du Salon de la créativité Voatra.