Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Dauphin noir désillusionne V.Club, Mazembe et Lupopo gagnent

La 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) prend progressivement sa vitesse de croisière avec l'organisation des rencontres à travers le pays.

A l'occasion de la 6e journée avancée du groupe B, l'AS Dauphin Noir de Goma a battu, le 10 septembre, au stade Tata Raphaël de Kinshasa l'AS V.Club par zéro but à un. Mardochée Kalenga Lenga a inscrit l'unique but de la partie à la 22e minute de jeu. Cette défaite de V.Club récemment écarté au tour préliminaire de la Ligue des champions par Primeiro do Agosto d'Angola semble proche d'une crise. Dirigé par le général Amisi Tango Four (ancien président de V.Club du 2009 à 2011), Dauphin Noir marque ainsi son histoire avec cette victoire sur un ogre du football national, alors que l'autre club du général Amisi, Maniema Union, n'a jamais battu V.Club.

Au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union s'est retrouvé seul, l'adversaire AC Rangers de Kinshasa n'avait pas pu faire le déplacement à cause d'un problème de vol aérien, a-t-on laissé entendre. « Il n'est nullement question d'un problème financier qui se pose à l'AC Rangers. L'argent ne fait pas défaut pour l'achat de billets d'avions. C'est plutôt une question de trafic aérien qui se pose.

En cette période, il est plus facile de se déplacer de l'Est du pays vers Kinshasa. Mais l'inverse est un vrai casse-tête », a-t-on soufflé. L'on attend connaître la décision du comité de gestion de la Linafoot. Rappelons que l'AC Rangers avait été accroché (zéro but partout) par Les Aigles du Congo, le 26 août, au terrain du Centre Kurara Mpova de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), lors de sa première sortie. Et pour son premier match dela 29e édition du championnat national, Maniema Union battait, au Centre Kurara Mpova, les Aigles du Congo, par un but à zéro, grâce à un but de Pathy Ilunga à la 76e minute.

%

Le même dimanche dans son jardin de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le Tout-Puissant Mazembe marchait sur Lubumbashi Sport par trois buts à zéro, en match avancé de la 7e journée du groupe A. Joël Beya (32e minute et 57e minute) et Magloire Ntambwe (53e minute) concrétisaient la nette domination des joueurs du coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye. Mazembe compte déjà 9 points sur 9 en ce début de saison, faisant très tôt la course vers le titre, après avoir déjà battu AS Simba de Kolwezi (un but à zéro), Jeunes sportive Groupe Bazano (quatre buts à zéro) et Lubumbashi Sport.

Rival de toujours de Mazembe, le FC Saint-Eloi Lupopo a également bien négocié son week-end en s'impsant face à l'US Panda B52 de Likasi, par trois buts à zéro. La rencontre s'est déroulée au stade Kikula de Likasi et comptait pour la 7e journée avancée du groupe A. Horso Mwaku, Kazema Baso et Manu Bola ont été les buteurs des Cheminots de Lubumbashi dans cette partie.

Comme Mazembe, Lupopo a fait également une entame idéale du championnat avec trois victoires de suite, vainqueur de Blessing (deux buts à zéro), de Sanga Balende (trois buts à zéro par forfait) et de Panda, totalisant également 9 points en 3 sorties.

Notons qu'à Kinshasa, le match entre Renaissance du Congo et AC Kuya Sport a été reportée à une date ultérieure pour des raisons d'ordre organisationnels, rapportait un communiqué de presse de la Linafoot. Et le club orange de la capitale a saisi cette opportunité pour disputer un match amical contre la formation de New Jak, club de Ligue 2 du championnat national. Le Lundi au stade Tata Raphaël, les Aigles du Congo ont eu raison de l'Etoile du Kivu de Bukavu par deux buts à zéro, en match avancé de la 6e journée.

Ben Vinny Ndehaka (33e minute) de la tête et Adambu Buabua (44e minute) ont marqué les deux buts du club dirigé par l'ancien président du Daring Club Motema Pembe, Vidye Tshimanga.

Selon la programmation des matchs, Etoile du Kivu devrait affronter, le 13 septembre, au stade Tata Raphaël AC Rangers, et en deuxième rencontre, Renaissance du Congo devrait s'opposait à Dauphin Noir (tombeur de V.Club).